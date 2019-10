Obliga juez a padres, ponerse de acuerdo en identidad sexual del hijo

Dallas, Octubre 29 – . El o la protagonista de esta historia vive en Texas, tiene siete años, un hermano gemelo y unos padres divorciados. Su madre la llama Luna y le pinta las uñas; cuando está con ella, va a la escuela con vestidos.

Para su padre nunca ha dejado de ser James, el nombre que le pusieron al nacer, ni de ser un chico y como tal lo viste cuando está con él. Ella, Anne Georgulas, pediatra, sostiene que la criatura se identifica como chica.

Él, Jeffrey Younger, que es ella quien le ha metido esa idea en la cabeza. La identidad sexual del menor está en el centro de una batalla por la custodia que ha traspasado los juzgados para convertirse en el penúltimo episodio de las guerras culturales de Estados Unidos.

Cuando la madre solicitó una orden de alejamiento para el padre no pudiera entrar al colegio y pedir que llamaran James a Luna, como hacen los maestros, este respondió reclamando la custodia en exclusiva. Younger abrió una web donde público fotos y vídeos del menor y lanzó una campaña pública para ‘salvar a James’ de la que se han hecho eco importantes figuras conservadoras, desde el senador Ted Cruz al gobernador de Texas, Greg Abbott, o Donald Trump Jr, hijo del presidente de Estados Unidos (“Esto es abuso infantil.

La gente debe empezar a levantarse contra estas mierdas”, tuiteó). El hombre acusa a su exmujer de “abusar sexualmente” de su hijo, al que quiere somete –dice– a una “castración química” y otros tratamientos médicos “irreversibles”, descripción que no se ajusta con lo que se aconseja ahora a esas edades (la aceptación social del sexo con el que se identifican, por ejemplo, mediante el uso del nombre y pronombres adecuados).

Tras escuchar a los padres, maestros y terapeutas, un jurado popular de Dallas falló a favor de la madre por 11 votos a favor y sólo uno en contra, un resultado excepcional en este tipo de casos en los que lo habitual es inclinarse por el padre que defiende el sexo biológico del menor.

En medio de una gran presión social, horas después, la juez del tribunal familiar que lleva el caso, Kim Cooks, decidió desoír el veredicto y ordenó a los padres compartir la custodia. Cualquier decisión sobre los tratamientos psicológicos o médicos deberá ser adoptada de común acuerdo.

Cooks desestimó la petición de la madre de impedir legalmente que se llame James y no Luna a la criatura,­ pero la sentencia reconoce que Georgulas, en contra de lo que proclama el padre, no ha intentado ninguna “transición quirúrgica o química del sexo del niño”, según The New York Times.

