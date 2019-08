Obras de arte que exhibe SNTE no fueron confiscada, las donó Gordillo

Cd. de México, Agosto 28 – . El jueves, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció que a partir del próximo lunes se expondrán al público 17 obras de arte que, según el sindicato, la PGR le confiscó a la maestra Elba Esther Gordillo y entregó en junio de 2018 al sindicato.

Son pinturas de Diego Rivera, Francisco Toledo, Gabriel Orozco, Pedro Coronel, entre otros autores.

Este viernes, el abogado de Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro, rechazó que el sindicato hubiera recuperado esas obras, dijo que por el contrario, fue la maestra Gordillo quien entregó voluntariamente ese patrimonio al SNTE.

Lo que puedo manifestar es que en este acto, mentiras, absolutas mentiras, no solamente ahora que hicieron esta exposición, sino desde que recibieron las cajas, hace un año, en donde repitieron la mentira de decir recuperamos esto para el Sindicato. No es cierto, no lo recuperaron. La maestra lo puso a su disposición y fue la maestra quien lo adquirió en beneficio de los trabajadores de la educación”, dijo Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo.

El abogado Del Toro insiste que tienen toda la documentación que demuestra cómo hubo varios intentos por parte de la maestra Gordillo para devolverle al Sindicato 15 cajas que contenían esas obras de arte. En todos esos intentos ningún representante de Sindicato acudió jamás a requerir la devolución del acervo.

Hace un año, cuando la entonces PGR le «entregó» a la dirigencia sindical esas 17 obras, en un comunicado oficial el propio SNTE informó que, según algunos especialistas, los 17 cuadros tenían un valor que oscilaba entre los mil y 3 mil millones de pesos.

Hoy la dirigencia del SNTE dice que no saben el valor en el mercado de esas obras, tampoco el abogado Del Toro tiene alguna idea de cuánto valen los 17 cuadros.

El valor lo desconozco, es un valor que es incalculable por lo valioso del patrimonio histórico que recuperó la maestra Gordillo para los trabajadores del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación”, asuró Del Toro.

Me gusta: Me gusta Cargando...