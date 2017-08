Observa Trump el eclipse sin lentes y es víctima de nuevo en redes sociales

Washington, Agosto 22 – . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observó este lunes el eclipse solar total que cruzó el país de costa a costa desde uno de los balcones de la Casa Blanca en Washington, pero por unos segundos admiró el fenómeno sin lentes especiales .

La imagen ya está inundando las redes sociales.

Pese a la insistencia de los expertos y la Agencia Nacional del Espacio (NASA) de seguir las instrucciones y observar con protección adecuada el espectáculo, debido al alto riesgo de sufrir daños oculares, el mandatario desoyó las indicaciones y se expuso a los rayos del sol, oculto por la luna en un 81 por ciento desde la capital estadunidense.

La decisión del magnate de mirar el eclipse sin protección le valió las críticas de numerosos usuarios de Twitter por no seguir las indicaciones y dar ejemplo a la ciudadanía .

Acompañado de su hijo pequeño Barron y de la primera dama, Melania Trump, el multimillonario asistió al fenómeno astronómico único, ya que la última vez que se produjo algo así en el territorio continental de Estados Unidos fue hace casi un siglo.

My favorite thing on the internet right now is Trump looking directly at the eclipse without protective glasses

Trump looked at the eclipse without glasses shows how ignorant he is about science. Can’t stand him.