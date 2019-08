Ocasionó el accidente frente al Mall del Norte irresponsabilidad de menor

Laredo, Agosto 20 – . La irresponsabilidad de un conductor fue determinante en el triple choque del domingo pasado frente al Mall el Norte, pues se estableció que un adolescente de 17 años era quien conducía a velocidad y rebasando.

De acuerdo a los datos recabados de manera oficial, el auto KIA habría cruzado de un carril a otro sin precaución en la carretera Interestatal 35, frente al Mall del Norte, colisionando una Chevy Suburban 2001 color arena, que a su vez colisionó un Chevy Traverse color oscuro, generándose la carambola que dejó dos muertos, seis heridos y tres unidades volcados sobre el canal.

Según el reporte del accidente, no se han presentado cargos en contra del joven porque está aún en proceso la investigación, según informó Emmanuel Díaz, oficial portavoz de la Policía.

Como oportunamente se informó, las víctimas son un hombre de 49 y la mujer 45 años, serían de nacionalidad mexicana y de acuerdo con el Departamento de Bomberos no estaban sujetas al cinturón de seguridad.

La Policía continúa con la investigación para presentar la evidencia al Fiscal de Distrito para establecer si harán cargos criminales.

La fatalidad, de acuerdo con investigaciones de oficiales de accidentes, ocurrió en la cuadra 5300 de San Darío a las 1:21 de la tarde, frente del centro comercial Mall Del Norte.

Cuando llegaron a la escena varios vehículos se encontraban en la zanja frente al centro comercial.

En la escena los oficiales encontraron a la mujer que habría salido expulsada de la Suburban y habría muerto ahí mismo.

Su acompañante quedó en el interior, fue estabilizado y trasladado a al hospital donde se reportó que falleció.

“El adolescente que conducía el auto Kia no pudo controlar la velocidad cuando cambio de carril”, dijo Joe Baeza portavoz e investigador de la Policía de Laredo. “Cambió de carril sin cuidado, protagonizando las fatalidades”.

La identidad de las víctimas no estaba disponible por la tarde, esperaban que el médico forense los identificara y se esperaba familias de México.

Cuando la División de Accidentes tenga una versión oficial se dará a conocer en detalle qué y cómo se dio este lamentable accidente, indicó Baeza.

