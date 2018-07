Oficializa INE; es Enrique Rivas C. presidente municipal electo ‘18-‘21

Nuevo Laredo Express

Al grito de presidente, presidente, fue recibido el presidente municipal electo de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar a su llegada a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, para recibir su constancia de mayoría que lo acredita como ganador oficial de las elecciones del pasado 1 de julio.

Minutos antes de las 6 de la tarde, el presidente municipal electo llegó a las instalaciones acompañado de su esposa Adriana Herrera Zárate, sus padres Enrique Rivas Ornelas y Doña Enriqueta Cuéllar de Rivas, la presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Imelda Sanmiguel y Arturo Sanmiguel Cantú, presidente municipal suplente electo.

Posteriormente, Rivas Cuéllar y acompañantes se trasladaron al interior del Consejo para recibir a manos de Maribel Rejón García, presidenta del Consejo dicha constancia.

A las afueras del recinto, ya esperaban cientos de simpatizantes para felicitarlo, tomarse una foto y estar cerca del presidente municipal que tendrá gestión a su cargo 2018 – 2021.

En su mensaje a los asistentes, Enrique Rivas agradeció al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca por el apoyo, a su familia, equipo de campaña y colaboradores por la ardua labor que realizaron durante 45 días que duró la campaña electoral.

“Primero que nada quiero agradecer a Dios la oportunidad que me ha concedido por segunda ocasión ser presidente municipal de Nuevo Laredo, muchisimas gracias. Gracias todos los que me acompañaron también a recorrer las calles, a escuchar con atención, con responsabilidad, a poder atender a aquella personas que requerían de algún auxilio, gracias por supuesto a mi familia, a Adriana por en todo momento no dejarme caer, no permitir que desmayáramos, no permitir que nos desanimáramos, al contrario, siempre estuvimos echados para adelante, echados para al frente”.

Agregó con palabras firmes que Nuevo Laredo será la gran ciudad de progreso y desarrollo que los neolaredenses merecen y trabajará de la mano con los síndicos y regidores, quienes son hombres y mujeres comprometidos en lograr una mejor ciudad.

“Porque en Nuevo Laredo lo vale, Nuevo Laredo es esa gran ciudad en la cual yo sueño que vamos a tener un mejor futuro, que Nuevo Laredo va a ser esa gran ciudad de progreso, de mejoría, de trabajar y seguir apoyando con todo a la educación, a la salud, a la urbanidad, a la mejora de calles, Nuevo Laredo hoy nos demanda y nos exige que tengamos y que seamos sobretodo neolarendenses de tiempo completo.

Hoy aquí frente a ustedes cada uno de los integrantes, el que me acompañará en esta nueva etapa, cada uno de ellos hombres y mujeres comprometidos y hoy obviamente que llevan el enorme compromiso de poderle cumplir a su gente y a Nuevo Laredo. El documento que me acaban de entregar representa la voluntad de la mayoría de la gente de Nuevo Laredo y a ellos como a todos no les vamos a fallar, gracias al Gobernador y arriba Nuevo Laredo y arriba Tamaulipas”, finalizó.

