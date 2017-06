Ofrece disculpas United Airlines por ofensa de empleado difundido en video

Houston, Texas, Junio 15 – . Las autoridades de United Airlines se disculparon públicamente después que se filtró un video donde se puede ver a un empleado de la compañía empujando a un señor de 71 años que le pedía ayuda.

El hecho ocurrió hace dos años en un aeropuerto de Houston, Texas, pero el video se filtró ahora.

En la filmación, capturada por una cámara de seguridad, se ve al empleado empujar al hombre y dejarlo en el piso tirado.

Ronald Tigner, la víctima, está haciéndole un juicio a United Airlines y a los dos empleados que se pueden ver en la filmación por más de US$1 millón.