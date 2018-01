Ofrece López Obrador acabar con la violencia en tres años de gobierno

Mérida, Enero 03 – . Andrés Manuel López Obrador retomó su gira por Yucatán, después de tomarse un día de descanso como parte del inicio del año; señaló que ya se cargó de energía para aguantar la guerra sucia que se le avecina; estuvo en el pueblo mágico de Izamal.

Aquí en Yucatán estuve en Chichén Itzá y ahí me cargue de energía positiva, vengo ahora para aguantar todo el año; que ya sé que se me van a venir con todo, con guerra sucia, ahí andan diciendo que estoy volátil que estoy loquito, que digan lo que quieran pero yo tengo muy claro que hace falta un cambio y hace falta acabar con la corrupción, lo quieran o no, la mafia va para afuera.

Señaló que mañana jueves dará a conocer su propuesta en materia de seguridad; el nombre de quien será el próximo secretario de Seguridad y a quienes integrarán el consejo de seguridad para enfrentar ese problema.

Es muy grave lo que sucede en cuanto la inseguridad y violencia; yo tengo el compromiso de enfrentar la violencia, yo voy a conseguir la paz, es mi compromiso y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultado, y en los próximos días vamos a dar a conocer la propuesta de seguridad y quien va a ser el próximo secretario de seguridad y un consejo de seguridad para enfrentar este problema que tanto preocupa a los mexicanos.”

Lamenta muertes

El tabasqueño lamentó que el 2017 haya cerrado con alto índice de violencia y muerte de políticos, ante ello indicó que seguirá recorriendo el país y dijo no temer en sufrir un atentado.

No , porque el que lucha por la justicia no tienen nada que temer, no le hago mal a nadie, por eso no traigo guardaespaldas, no traigo autos blindados, la gente no quiere que haya violencia; nuestro pueblo es bueno”, expresó.

Dijo que a mitad de su sexenio, es decir en tres años, acabará con la violencia y los habitantes sentirán la paz.

