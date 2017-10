Omisión en combate al narco, otro cargo contra Eugenio Hernández

Cd. de México, Octubre 09 – . Mientras el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington era investigado por sus relaciones con el narcotráfico, su sucesor, Eugenio Hernández, también estaba en la mira de las autoridades de procuración de justicia, tanto local como federal.

Sin embargo, las indagatorias terminaron en la congeladora.

De acuerdo con el contenido de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC5/240/2012, iniciada contra Yarrington, se involucra a Hernández con presuntas redes de prestanombres, delincuencia organizada y además se le imputa su omisión en cuanto al combate al narcotráfico en la entidad que gobernó.

Incluso, como refirió Excélsior en abril pasado, durante 11 meses la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo aseguradas las cuentas bancarias del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, luego de que en junio de 2012 fuera acusado de lavar dinero para el narcotráfico. Posteriormente, las cuentas fueron liberadas “para no causar un daño irreparable al exmandatario”.

Por ejemplo, de acuerdo con registros judiciales, en el oficio CGA/5774/2013, fechado el 22 de abril del 2013, girado por el encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud y dirigido al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se dejó sin efectos la orden de aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias a nombre de Eugenio Hernández, girada en junio de 2012.

“Se ordenó el levantamiento de aseguramiento, toda vez que de la investigación realizada hasta el momento no se estableció el origen ilícito del dinero asegurado en las cuentas bancarias relacionadas con el indiciado Eugenio Hernández Flores, requisito sine qua non para la integración del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que estimó que no se podía a sentar que estos sean producto, instrumento u objeto del delito”, señala el escrito.

Y es que las investigaciones directas sobre Hernández Flores iniciaron casi al mismo tiempo que las realizadas a su antecesor Tomás Yarrington; sin embargo, tras el arribo del exprocurador Jesús Murillo Karam a la PGR en 2012, éstas fueron congeladas y finalmente desechadas.

Según registros del Poder Judicial de la Federación y de fuentes ministeriales, Eugenio Hernández ha promovido un par de demandas de amparo con el objetivo de evitar ser detenido y para tener acceso a las carpetas de investigación que se le siguen por diversos ilícitos.

Fue durante abril pasado cuando se reveló que el 8 de febrero, una corte de Texas emitió una segunda orden de detención en contra de Eugenio Hernández Flores. La primera data de mayo de 2015.

Fue la Corte de Distrito Sur de Texas, división Corpus Christi, la que reiteró en el auto de acusación formal que entre 2008 y 2015 Hernández Flores y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra lavaron cerca de 30 millones de dólares, mediante la compra de bienes inmobiliarios en Mc Allen y Austin, Texas.

El caso

En días pasados, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.