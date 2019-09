Opositores de Trump «reviven» a Obama en debate en Texas

Austin, Septiembre 13 – . Joe Biden defendió enérgicamente su plan de atención médica contra los rivales demócratas en el debate presidencial del jueves por la noche, un choque de alto riesgo en el que el seguro médico representaba la lucha más amplia por la dirección del partido.

Biden arremetió contra su rival más progresista, el senador Bernie Sanders, como un socialista que no había explicado cómo él y sus aliados progresistas pagarían por su plan «Medicare para Todos» respaldado por el gobierno.

Como Sanders señaló que los ciudadanos de los Estados Unidos gastan mucho más en atención médica que los canadienses o las personas en otros países, Biden interrumpió: «Esto es América». Agregó: «Estoy por Barack», enfatizando su idea de que el ex presidente Obama » Obamacare ”debe actualizarse, no reemplazarse.

Un ardiente Sanders respondió, acusando a Biden de defender a millones de estadounidenses en bancarrota bajo el sistema de atención médica que Obama implementó.

El debate tuvo lugar cuando los principales candidatos del Partido Demócrata compartieron la etapa de debate por primera vez en un enfrentamiento en horario estelar que mostraba nociones muy opuestas de elegibilidad en la lucha por la nominación presidencial del partido.

El liderazgo notablemente estable de Biden en la concurrida competencia se basa en la idea de que el ex vicepresidente es el más adecuado para derrotar al presidente Donald Trump el próximo año, una disputa basada en la ideología, la experiencia y quizás el género. Mientras tanto, Sanders y Warren han criticado repetidamente el enfoque medido de Biden, al menos indirectamente, argumentando que solo una acción audaz sobre temas clave como la atención médica, la economía y el cambio climático pueden construir la coalición necesaria para ganar en 2020.

El enfrentamiento entre Biden, Warren y Sanders en el centro del escenario dominó la conversación previa al evento, pero cada uno de los otros siete candidatos espera un momento decisivo con la atención de la nación que comienza a aumentar menos de cinco meses antes de que se emitan los primeros votos primarios. .

Más allá de Biden y Sens. Warren y Sanders, los candidatos en el escenario el jueves por la noche incluyen a la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, la senadora de Nueva Jersey Cory Booker, South Bend, Indiana, el alcalde Pete Buttigieg, la senadora de California Kamala Harris, el empresario de Nueva York Andrew Yang, el ex representante de Texas Beto O’Rourke y el ex jefe de vivienda de Obama, Julian Castro.

El debate de ABC News fue el primero limitado a una noche después de que varios candidatos abandonaron y otros no cumplieron con los nuevos estándares de calificación. Un puñado más de candidatos calificaron para el debate del próximo mes, que nuevamente se dividirá en dos noches.

Los espectadores vieron la diversidad del moderno partido demócrata.

El debate, celebrado en el campus de la históricamente negra Texas Southern University, incluyó a mujeres, personas de color y un hombre gay, un contraste sorprendente con los republicanos. Se desarrolló en un estado rápidamente cambiante que los demócratas esperan traer eventualmente a su columna.

