Orquestaron ataques a prensa en redes juniors de Calderón y Nuño

Cd. de México, Noviembre 04 -. Un análisis de la secretaría de Seguridad Pública federal, concluyó que las llamadas “cuentas madre” que originaron ataques contra periodistas en redes sociales, corresponden a Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, al líder de los senadores panistas Juan Carlos Romero Hicks y al exsecretario de Eduación Pública, Aurelio Nuño.

El pasado jueves 31, después de la conferencia de prensa que en parte alteró brevemente su protocolo cotidiano tras las preguntas de reporteros sobre Culiacán fuera de turno, las etiquetas #prensaprostituida #prensasicaria y #prensacorrupta fueron impulsadas y perduraron en buena medida hasta el domingo.

Ante los reclamos inmediatos de Felipe Calderón y Margarita Zavala, el presidente fue cuestionado y respondió:

“Aquí se acordó hacer investigación sobre el tema, fue de dominio público y no me voy a reservar nada, si lo hago van decir que estamos ocultando. Es transparencia, y el que no quiera ver visiones que no salga de noche”.

Desde el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación sobre los ataques a periodistas, asegurando que su administración no utiliza bots, ni mecanismo automatizados para lanzar ataques masivos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente presentó a Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

En su reporte, el funcionario de seguridad informó los datos recogidos por su equipo de análisis, encontrando una proporción apenas superior al 70% de usuarios dedicados a cuestionar a la prensa, dato coincidente con análisis independientes desde el pasado viernes.

Luego de exponer las generalidades del asunto, Mendoza Álvarez indicó que el origen de estas etiquetas fue @tumbaburros (cuenta que está identificada con Luis Felipe Calderón Zavala, el hijo mayor de Felipe Calderón y Margarita Zavala), así como la de Romero Hicks y Aurelio Nuño.

López Obrador se refirió al respecto y destacó el caso de Nuño, por haber sido secretario de Educación y subrayó que en caso de que se comprobara su implicación en el ataque de redes, provocaría el planteamiento: “¿en manos de qué inmorales estábamos?” Antes de ser titular de la SEP, Nuño fue el jefe de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto y posteriormente coordinador de la campaña perdedora a la presidencia de José Antonio Meade.

López Obrador fue insistente en no provocar campañas contra medios ni periodistas, llamó a los simpatizantes de su gobierno a plantear argumentos y no insultos, garantizó la libertad de expresión, pero insistió en lo que llama diálogo circular, “de ida y vuelta” y en que la sociedad ya no se queda callada.

