¡Otra vez Alejandra Guzmán le bajó el novio a su hija Frida Sofía!

Cd. de México, Mayo 23 -. Hace unos días te platicamos sobre los rumores de que Alejandra Guzmán le había bajado el novio a su hija Frida Sofía.

Pues resultaron ser ciertos, según lo dicho por la hija de la rockera. En una entrevista a una cadena televisiva de Estados Unidos declaró que la Guzmán y Christian Estrada sí mantienen una relación que va más allá de lo laboral.

Christian es un trepador, lo que quiere es ganarse la fama a costa de mi mamá. Por favor ya no le den más publicidad. Me siento humillada, me da asco esta situación y lo que más me duele es ver las prioridades de mi mamá”, dijo Frida Sofía.

De igual forma declaró que hace meses no se ven, ya que la considera una persona tóxica. Lo único que por ahora quiere es olvidarse de este trago tan amargo.

Finalmente, aseguró que ‘no es la primera vez’ que Alejandra le quita el novio.

