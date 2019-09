Otro escándalo entre divas; Itatí se burla en redes de Frida Sofía

Cd. de México, Septiembre 26 – . Frida Sofia explotó contra Itatí Cantoral, le llama cobarde y la acusa de bullyng, por hacer un video junto con María Chacón en el que simula un reencuentro entre Alejandra Guzmán y Silvia Pinal.

La actriz que está interpretando a Silvia Pinal en la boiserie ‘Silvia Pinal Frente a Ti’, le pide a Frida Sofía que le pare en sus redes sociales.

El texto de Itatí dice; FRIDA SOFIA YA PÁRALE NO? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva Alejandra Guzmán. Felicítame a tu padre que hablo muy bien en la prensa, mis respetos para Don Enrique Gúzman.

Al percatarse Frida no esperó para contestarle y pedirle que que no hable de sus sentimientos pues no la conoce.

Además le pide que si quiere hablar de ella mínimo la etiquete en sus publicaciones, pues lo que sabe es lo que está en los libretos que la realidad es otra.

Aparte de esta polémica, Frida dio a conocer que su mamá la tiene bloqueada, y reitera que la familia puede ser tóxica, cuando apenas unas semanas atrás Alejandra Guzmán le reiteraba su deseo por una reconciliación.

También filtró una conversación que tuvo con su abuelo, Enrique Guzmán donde le quita su apoyo y le dice que no cuenta con él.

Frida insiste en que debido a estas razones, siempre publica todo en sus redes sociales, para que no quede duda de la verdad.

