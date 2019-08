Otro record de Disney; Toy Story 4 logra romper record de recaudación

Los Ángeles, Agosto 16 – . El imperio Disney continúa su incansable conquista del mercado y la taquilla mundial. Tras batir hace escasos días su propio récord de recaudación anual, superando los 7.610 millones de dólares que hizo en 2016, la compañía del ratón acaba de convertirse en el primer estudio de cine en colocar en un mismo año a cinco películas por encima de los mil millones de dólares. El mérito de esta hazaña pertenece a ‘Toy Story 4’ que este jueves consiguió finalmente alcanzar los 1.001 millones de dólares, transformándose así también en la cuarta cinta de Pixar (junto con ‘Toy Story 3’, ‘Los Increíbles 2’ y ‘Buscando a Dory’) en lograr esta meta.

De esta forma Woddy (Tom Hanks) y compañía se unen al selecto grupo conformado por ‘Capitana Marvel’, ‘Aladdín’, ‘Vengadores: Endgame’ y ‘El Rey León’. Algo que no debería de extrañarnos si tenemos en cuenta que la cinta dirigida por Josh Cooley (‘Up’ y ‘Del revés (Inside Out)’) fue uno de los estrenos de más esperados del 2019, tanto que el público ha conseguido mantenerla en cartel durante dos meses. Sin embargo, la hazaña más importante aquí es la que Disney puede alcanzar en unos meses, ya que, como señala Variety, al estudio aún le quedan por estrenar tres grandes títulos antes de acabar el año: ‘Frozen 2’, ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’ y ‘Maléfica: Maestra del Mal’. Lo que significa que la compañía aún puede pulverizar uno o dos récords más.

Preparando la D23

Por si fuera poco al estudio aún le queda una última cita con sus fans durante la celebración de la D23, conocida como la «Comic Con de Disney». Este evento, celebrado anualmente, sirve para presentar los nuevos proyectos en los que está trabajando la compañía y para promocionar los que están por llegar. Este año además la celebración estará marcada por el inminente lanzamiento de Disney+, la nueva plataforma de streaming con la que pretenden competir con Netflix. Entre el material que se espera que muestren se encuentra el primer trailer o teaser del remake de ‘La dama y el vagabundo’ y la confirmación o presentación del casting completo de ‘La sirenita’.

Otro proyecto del que se aguardan noticias es ‘The Mandalorian’, la primera serie de la franquicia Star Wars que llegará a Disney+. Así mismo, durante los últimos días ha cogido fuerza el rumor de que la compañía aprovecharía también para anunciar el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en su propia serie. En lo que se refiere a la casa de las ideas, los fans confían poder ver nuevos avances de ‘Loki’, ‘The Falcon and The Winter Soldier’ y ‘Marvel’s What If…?’, los primeros proyectos de la fase 4 de Marvel Studios que llegarán a la plataforma. Por último, la atención del público también se está centrando en ‘Onward’ y ‘Soul’, las dos próximas colaboraciones entre Pixar y Disney.

