Paciencia al límite por inseguridad, admite Durazo y avala Mando Único

Cd. de México, Marzo 26 – . Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que México no ha tenido niveles de violencia como los actuales, desde la época de la Revolución.

“Y esa violencia no sólo se manifiesta en el número de homicidios que tenemos, sino en una incidencia criminal que es la más grave y que es la que afecta directamente a la población”, señala.

En entrevista con Grupo Imagen, el encargado de la seguridad nacional delinea como una prioridad el bajar los índices de robos a casa habitación, asalto a transeúnte, secuestro y extorsión, porque “la paciencia de la gente está en límite, en virtud de los niveles de inseguridad”.

Por eso, Durazo Montaño considera necesario no alargar la discusión para concretar la Guardia Nacional.

“Ya nació constitucionalmente, viene ahora todavía un proceso que esperamos no sea largo (…) vamos a presentar a más tardar la próxima semana las leyes secundarias para darle funcionamiento”.

“La Guardia Nacional no es una varita mágica, pero es un instrumento muy importante e imprescindible, diría yo, para que el gobierno tenga mayor capacidad para combatir la inseguridad”, enfatiza.

—¿Cuál es la radiografía con la que se encuentra en materia de seguridad y sobre la que se tiene que trabajar en este gobierno?

—Yo he dicho de manera muy dramática, pero no ajeno, la verdad, que nuestro país no ha vivido épocas o niveles de violencia desde la época de la Revolución como los que vivimos ahora. Y esa violencia no sólo se manifiesta en el número de homicidios altísimo que tenemos diariamente, mensualmente o anualmente, sino en una incidencia criminal que es la más grave y que es la que afecta directamente a la población: robos a casa habitación, asalto a transeúnte, secuestro, extorsión, creo que son los problemas fundamentales, para sintetizarlo.

—¿Estás satisfecho con la Guardia Nacional? Porque ese canto de las sirenas de que fue por unanimidad en el Congreso, me parece muy bueno para la nación, pero no sé si sea bueno para el secretario de Seguridad.

—Estoy yo plenamente satisfecho con el diseño de la Guardia Nacional, que finalmente aprobó el Senado y ratificó la Cámara de Diputados, y posteriormente todos los congresos por unanimidad.

“Nada más que la Guardia Nacional ya nació constitucionalmente. Viene ahora todavía un proceso, que esperamos no sea largo, porque dijéramos, la paciencia de la gente está en el límite, en virtud de los niveles de inseguridad en el país y ¿qué necesitamos?

“Ahora la creación presupuestal, que estamos muy avanzados; vamos a presentar a más tardar la próxima semana las leyes secundarias para darle funcionamiento a la Guardia Nacional. Que cuando se aprueben las leyes secundarias nosotros podamos decirle al país: estamos listos ya para operar a través de la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional no es una varita mágica, pero es un instrumento muy importante, e imprescindible, diría yo, para que el gobierno tenga mayor capacidad para combatir la inseguridad”.

—Me gustaría que explicaras, ¿va a coexistir esta Guardia Nacional con elementos de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal?

—No, son cosas distintas. La Guardia Nacional se va a formar en una primera etapa con elementos procedentes de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval. Tenemos 35 mil efectivos, para que te des una idea, de la Policía Militar, pero el Ejército tiene 214 mil elementos, la Marina tiene 50 mil y va a proveer ocho mil policías navales, y la Policía Federal va a aportar aproximadamente 11 mil elementos de fuerzas federales y cinco mil de la Gendarmería. Ésa es la base pionera para la creación de la Guardia Nacional. Luego viene el reclutamiento de 21 mil 170 nuevos elementos.

—¿Y vas a ir quitando a los elementos militares?

—No, no. Vamos a ir creciendo la Guardia Nacional de tal manera que en tres años, en lugar de tener 36 mil policías federales, tengamos 120 mil elementos de la Guardia Nacional. Y en 2023 aspiramos a tener 150 mil”.

—¿Y entonces a qué se refiere esa parte de la legislación, esa parte de la modificación, el transitorio, donde dice que en cinco años se va a retirar al Ejército? ¿En cinco años tendrán que estar en los cuarteles, sí o sí?

—Completamente.

—¿Puedes asegurarlo, secretario?

—Totalmente. Bueno, ésa es la meta, ése es el reto y, por eso, como decía o presumía al principio, estamos trabajando en un proceso simultáneo, en paralelo, de creación de la Guardia Nacional en todas sus vertientes, con el propósito de que cuanto antes contemos con ella.

“La verdad, es que va a ser histórico el tiempo, el plazo tan breve en el que habremos construido la Guardia Nacional”.

Avala el Mando Único

—¿Te gustaría a ti el Mando Único?

—Fíjate, Paco, que voy a tener que reconocer que como diputado yo me opuse al Mando Único, y sigo pensando que no es conveniente establecer el Mando Único en términos constitucionales, porque nos obligaría a Modificar el artículo 115 constitucional.

“Creo que no hay que quitarles constitucionalmente a los municipios esa responsabilidad, pero sí creo que con un acuerdo político pueda crearse un Mando Único a nivel estatal, a nivel conurbado.

“La ventaja es que todas las fuerzas salen a operar bajo un solo mando, con una sola estrategia, más que coordinación; es una coordinación óptima por llamarle de alguna manera. Sí creo que es parte de la razón por la que debe promoverse por la vía política y no por la vía de un cambio constitucional. Ojalá se dé, y aquí es una convocatoria a los presidentes municipales a que entiendan la conveniencia de sumar fuerzas (…) para enfrentar exitosamente la inseguridad. Y perdón, Paco, pero en el caso del Mando Único tiene la ventaja de que reduce la posibilidad de que el crimen organizado infiltre a alguna organización de seguridad municipal”.

Seguridad a candidatos

—Vienen las elecciones y ¿puedes garantizar la seguridad de los candidatos y de los votantes? Es una cuestión compleja, en el marco de cómo estamos hoy en día.

—Creo que no hay absolutamente ningún problema para garantizar la seguridad de los votantes; y tenemos que hacer un esfuerzo mayor con una estrategia más afinada para apoyar la seguridad de las y los candidatos.

“Y los candidatos también deben obedecer a un perfil ajustado a un desempeño histórico ético y transparente, en fin, ajeno a vinculaciones con grupos criminales.

—¿Qué te preocupa más, el huachicol o el tráfico de droga? ¿O ya son lo mismo?

—No son lo mismo. Me preocupa más todos aquellos delitos que son menos espectaculares, pero que afectan más a la población.

“Puede ser más espectacular la detención de un capo, pero ya lo vimos el sexenio pasado: se fijaron 122 objetivos prioritarios y se detuvieron a 121; sin embargo, la inseguridad creció exponencialmente. Entonces, la decisión nuestra es reorientar con carácter prioritario todos los recursos que tengamos al combate de la criminalidad que más afecta a la población, como decía: robo a casa habitación, asalto a transeúnte, robo de vehículos, extorsión, secuestro, fundamentalmente, y a las organizaciones criminales en lugar de combatirlas en el ámbito operativo, es una ilusión pretender combatir al crimen organizado en el aspecto operativo, tiene que ser imprescindiblemente en el ámbito de sus finanzas, porque una organización criminal mientras tenga finanzas sanas va a tener capacidad para operar”.

No abrirá caso Colosio

—A mí me consta tu cercanía en su momento con Luis Donaldo Colosio, con su hijo, y hoy, en el marco del 25 aniversario, te preguntaría ¿no tienes la tentación de meterte al asunto, de investigar un poco más, de saber un poco más de lo que pasó?

—Bueno, personalmente es un tema muy cercano y es inevitable que en cada aniversario regresen esas emociones fuertes.

“Personalmente, lo he dicho, no creo en la tesis del asesino solitario (…) no obstante, debo también ser muy responsable y no empujar por un interés personal una apertura artificial de la investigación (…) el asesinato se dio en el marco de una lucha por el poder”.

Inversión contra la inseguridad

Alfonso Durazo Montaño asegura que todo aquello que se invierta en favor de la seguridad de los mexicano es “altamente redituable”, porque generará ahorros en el impacto que la violencia y la inseguridad tiene en el Producto Interno Bruto del país.

“El Foro Económico Mundial afirma que la inseguridad en México nos cuesta 21.06 por ciento del PIB, eso te da idea de todo lo que tenemos que hacer en materia de seguridad, pero también nos da idea de que todo aquello que se invierta en seguridad es altamente redituable” para los mexicanos, aseguró el responsable de la seguridad pública.

