Pagaron a “pollero”, padres del niño abandonado en un sembradío

Austin, Abril 29 – . El miércoles dimos a conocer la historia de un niño de tres años de edad, al que personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos encontró llorando y deambulando solo en un campo de maíz, en Texas. Sus papás aparecieron. Son mexicanos y viven en Nueva York, a más de dos mil kilómetros de distancia de donde fue encontrado su hijo.

Yo, la verdad, cuando vi que un niño había aparecido ahí dije: ‘no puede ser, ese no es mi hijo porque nosotros no quedamos así, no habíamos dicho que iba a pasar de esa manera, ¿cómo nosotros vamos a arriesgar así a mi hijo?”, aseguró la mujer, presunta madre del niño.

La pareja, que decidió omitir sus nombres y rostros, se identificó como padres del menor de tres años, cuyas fotografías fueron difundidas por agentes fronterizos esta semana. Se acercaron con la cadena Univisión para que les ayudaran a reencontrase con el menor.

Yo sí lo reconozco, ese es él, no hay duda”, reiteró el presunto padre el niño.

La pareja compartió un video del último cumpleaños del pequeño. Explicaron que el niño se encontraba en México bajo cuidado de un tío y que habían pagado cuatro mil dólares a un supuesto ‘pollero’ para que lo ingresaran a Estados Unidos.

A nosotros nos dijeron de otro tipo de manera que iba a pasar, con un carro, así nos dijeron, con unos papeles prestados”, comentó a mujer.

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que el niño era parte de un grupo de migrantes que huyo cuando se encontraron con agentes fronterizos.

El menor llevaba escrito su nombre y un número telefónico en su zapato.

La pareja ya entregó documentación al Consulado mexicano y a autoridades federales para reclamar la custodia del niño.

Solamente quiero que nos entreguen a nuestro hijo y si ya dicen que nos van a deportar, nos vamos”, agregó.

