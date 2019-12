Pega el Morelia al América 2-0 y El Piojo arremete contra prensa

Morelia, Michoacán, Diciembre 06 – . La escuadra de Morelia sacó ventaja de 2-0 en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2019 de la Liga MX contra un América que deberá revivir en la revancha del próximo domingo en el estadio Azteca.

El delantero venezolano Fernando Aristeguieta, al minuto 16, y el capitán Aldo Rocha, al 51, anotaron los goles de Monarcas este jueves en un partido en el que los dos conjuntos terminaron con un jugador menos por las expulsiones del visitante Jorge Sánchez (35) y del local Sebastián Vegas (78).

Con este resultado, Morelia dio un paso importante rumbo a la final, sobre todo porque no recibió gol, pero la última palabra la tendrá un América que deberá firmar otra remontada para seguir con vida.

–LOS BERRINCHES DE EL PIOJO–

La derrota ante Morelia en la ida de semifinales no dejó los mejores ánimos en el América y Miguel Herrera se molestó en la conferencia de prensa posterior al encuentro por cuestionamientos sobre la expulsión de Jorge Sánchez.

“No me pregunten de eso. Dilo tú, porque luego lo digo yo y ustedes joden que hablo del árbitro. Si vas a insultar mi inteligencia, me paro y me voy, respétame cómo te respeto a ti”, dijo a un reportero.

El timonel prefiere que se analice la jugada sin su opinión, aunque consideró que en la segunda amonestación el contacto fue con la cadera del jugador.

“Analicen ustedes la expulsión. En la primera amarilla me parece que se equivoca, en la segunda le pega en la cadera. Hay que tomar conciencia de que tenemos rayar en lo perfecto porque sufrimos de esto”, agregó.

Por otra parte, El Piojo aceptó que cometieron errores que ya les habían costado durante la fase regular del Apertura 2019 y destacó lo hecho por Monarcas.

“Tenemos esos descuidos que en el torneo nos han costado, las oportunidades que tenemos para meterlas, no las metemos. Ellos jugaron muy bien, hicieron un gran esfuerzo, se pararon muy bien”, puntualizó.

