Pensé en suicidarme al acusarme de violación, confiesa Mauricio Islas

Cd. de México, Mayo 08 – . El actor de telenovelas, Mauricio Islas, confesó que tras ser acusado de abuso sexual en el 2004 pensó en quitarse la vida.

En entrevista se le cuestionó sobre Pablo Lyle y la versión que asegura que el actor está deprimido por ser acusado de homicidio involuntario.

Yo sí llegué a pensar en quitarme la vida. Es un tema que sí lo piensas porque sientes que perdiste todo. Lo que necesita es mucha contención. Está apoyado por su familia y eso es importante”, comentó.

Cabe recordar que a Islas se le acusó de violar a Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez “El Puma”.

Agradezco que me haya pasado en Estados Unidos porque ahí eres inocente hasta que te demuestren lo contrario y en México eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Es fuerte porque todo mundo te juzga. Decidí no hablar y el resultado es que estoy afuera y no perdí mi trabajo”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...