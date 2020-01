Pérdidas económicas llevan al cierre de 19 negocios Taco Cabana

San Antonio, Enero 14 – . La cadena de restaurantes Taco Cabana no tiene muy buenas noticias para sus clientes ya que los directivos anunciaron el cierre de 19 locaciones en todo Texas, entre las cuales se incluyen 8 en la zona de Dallas-Fort Worth.

La compañía Fiesta Restaurant Group, Inc., la cual maneja los negocios, explicó que los 19 restaurantes no estaban funcionando de la manera deseada a pesar de que contribuyeron a aproximadamente $24.5 millones en ganancias, pero también causaron una pérdida en impuestos de $4.2 millones, incluyendo $2 millones en gastos. Todo esto en el 2019.

Fiesta dijo que los siguientes negocios, en el norte de Texas, serán cerrados de inmediato, incluyendo el que está sobre Greenville Avenue, donde están las icónicas ranas en el techo (el futuro de estas ranas que se reinstalaron en el lugar en el 2014, no ha sido revelado):

810 W. Stacy Road, Allen

1827 Greenville Avenue, Dallas

2220 South Loop 288, Denton

5350 Preston Road, Frisco

11560 Dallas Parkway, Frisco

7105 Interstate 30, Greenville

1495 Precinct Line Road, Hurst

5036 Rufe Snow, North Richland Hills

Según la compañía, el cierre de los restaurantes ayudará a impulsar el portafolio general de ventas de la compañía. A continuación, te compartimos el resto de los restaurantes que cerrarán:

8620 Burnet Road, Austin

701 Texas Avenue, College Station

6522 Westheimer Road, Houston

13480 Northwest Freeway, Houston

9220 Gulf Freeway, Houston

12518 Tomball Parkway, Houston

2535 South Highway 6, Houston

Highway 288 and This Way Street, Lake Jackson

6867 W. US Highway 90, San Antonio

11701 Blanco Road, San Antonio

825 S. 6th Street, Waco

Tras el cierre de los 19 negocios, quedarán 37 en Houston, 37 en San Antonio, 24 en Austin, 7 en El Paso y 2 en Waco/Temple/Bryan-College Station.

