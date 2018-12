Perdonó el SAT en el último año del sexenio mil 051 mdp a grandes empresas

Cd. de México, Diciembre 05 – . En 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó mil 51 millones de pesos a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668 millones por impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados. Este año, el 16 de septiembre, perdonó a ICA 4 mil 969 millones.

En respuesta a planteamientos que en su comparecencia dejó pendientes el ex titular de la SHCP José Antonio González Anaya el 3 de octubre, en un oficio del 28 de noviembre que ayer se conoció en el pleno, Hacienda afirmó que la condonación no es un beneficio exclusivo de los grandes contribuyentes. No obstante, es donde más se concentra.

Los diputados preguntaron al ex secretario de Hacienda por qué los grandes contribuyentes prácticamente no pagan impuestos.

En respuesta, en el oficio entregado ayer, dijo: En 2017 las empresas en el padrón de grandes contribuyentes aportaron a la recaudación mil 668 millones de pesos, incluyendo impuestos retenidos.

También se preguntó: ¿Ha condonado impuestos a los grandes contribuyentes? ¿Cuánto y por qué razón?

La respuesta fue: Durante 2017 se condonaron mil 51 millones de pesos a 102 grandes contribuyentes, autorizados por perdón de multas, recargos o porque se entró en concurso mercantil.

La Secretaría de Hacienda manifestó que con motivo de la condonación señalada, el SAT, respecto de grandes contribuyentes, recuperó recursos por 56 mil 371 millones de pesos, es decir, 511 por ciento respecto de los montos que fueron condonados.

Entre las empresas a las que se otorgó están GEO –declarada en quiebra–, más de 340 millones de pesos; bancos, como Banorte (85 millones), Banamex (59 millones) y Santander (12.2 millones).

Además, BMW (45.3 millones de pesos), América Móvil (57.2 millones), Gigante (33.7 millones) y también Iusa (37.4 millones).

Los favorecidos este año

En 2018 el SAT ha perdonado, además 352 millones de pesos a Cervecería Modelo, 365 millones al gobierno de San Luis Potosí, 126 millones a Inversora Carso, 4 mil 969 millones a ICA y más de 100 millones a Forever Living –compañía de productos nutricionales–, el pasado día primero. También a Controladora de Operaciones de Infraestructura, que pertenece a ICA, 762. 2 millones.

La SHCP reportó que, a agosto pasado, el padrón de grandes contribuyentes está integrado por 31 mil 432 personas físicas y 9 mil 895 morales.

Se incluye como grandes contribuyentes a aquellos con ingresos acumulables para efectos de impuesto sobre la renta superiores a mil 407 millones de pesos, a aquellos que tributen en el régimen opcional de sociedades, así como a los que pertenecen al sector financiero regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Del total de contribuyentes en el padrón, 9 mil 995 son nacionales.

Me gusta: Me gusta Cargando...