Permite Tribunal de Texas continúe la construcción del muro fronterizo

Austin, Enero 10 – . Un tribunal del estado estadounidense de Texas permitió continuar la construcción del muro fronterizo con México, con el que el presidente de EEUU, Donald Trump, pretende evitar que indocumentados y narcotraficantes entren en el país, comunicó la cadena CNN.

La construcción del muro en el territorio de Texas fue paralizada a principios de diciembre por decisión judicial después de que el Centro Nacional de Mariposas, ubicado en esta zona, advirtiera de que las obras amenazaban a los insectos de la reserva.

Un tribunal de Texas, según el canal, rechazó el 10 de enero el reclamo del centro y el de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que afirmó que la construcción del muro podría afectar la corriente del Río Bravo (Grande) y por lo tanto violar el acuerdo firmado por ambos países en el año 1970.

El juez Randy Crane desestimó las demandas ya que estas no tenían fundamentos suficientes, y permitió a We Build the Wall, un grupo sin ánimo de lucro, que reanude la construcción de una sección del muro en el estado de Texas, cerca de la ciudad de Mission.

La construcción del cerco de más de 800 kilómetros fue la promesa clave de Trump en su campaña electoral de 2016.

