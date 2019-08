Pese al tiroteo en El Paso, a partir de septiembre será más fácil armarse

Austin, Agosto 13 – . Será a partir del próximo primero de septiembre cuando en Texas será más fácil portar y almacenar armas ya que el gobernador Greg Abbott firmó varias iniciativas durante el mes de junio después de una sesión del Congreso estatal que fue calificada como “sumamente exitosa” por el grupo que representa los intereses de los fabricantes de armas en EEUU, la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), y que en su momento declaró que “permitirán relajar aún más las leyes (…) consideradas como estrictas en la entidad”.

Existen 1.4 millones de personas que tienen registrada un arma de fuego en Texas, estado donde en los últimos 40 años han ocurrido 3 de los 10 tiroteos más letales en EEUU.

La NRA ofreció sus «más profundas condolencias a las familias y las víctimas» después de los tiroteos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. La organización escribió en un tuit que no » participaría en la politización de estas tragedias», una respuesta compun de la organización cada vez que reflota la demanda de la población a

regulaciones más estrictas a la venta de armamento, especialmente rifles automáticos o de guerra.

La NRA estuvo al frente del grupo de cabildeo que presionó para aprobar estos nuevos proyectos de ley texanos, algunos de los cuales ahora facilitarán el almacenamiento, la posesión de armas en hogares, iglesias y hasta en escuelas públicas.

Estos son algunos de los lugares donde la ley permitirá regulaciones más flexibles para el porte de armas en el estado:

El proyecto de ley que fue aprobado el 21 de mayo y fue firmado por el gobernador Abbott y flexibiliza las leyes estatales sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego en hogares con menores bajo tutela, conocidos en inglés como foster homes.

El estado de Texas ya había permitido a los tutores tener armas de fuego con licencia en sus hogares, pero solo si las armas y las municiones se almacenaban en lugares cerrados y de forma separada bajo llave.

La nueva ley permitirá que las armas y sus municiones puedan guardarse juntas, en el mismo lugar bajo llave.

Al ser aprobada la ley durante el mes de mayo, los grupos de cabildeo de la NRA dijeron que se trataba del “primer paso para restaurar los derechos de la Segunda Enmienda de los tutores y sus familias”.

