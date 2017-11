Pide alguacil de Texas, enjuiciar a dueña de vehículo con insulto a Trump

Houston, Texas, Noviembre 17 – . El propietario de una camioneta que tiene un gran dedo medio dirigido al comandante en jefe de los Estados Unidos , está infringiendo la ley, según ha denunciado un sheriff de Texas.

“ Fuck Trump and fuck you for voting for him ” se lee en la imagen de la calcomanía pegada en la ventana trasera de una camioneta, publicada por el sheriff del condado de Fort Bend, Troy Nehls,en su página de Facebook el miércoles.

El alguacil republicano que presta servicio en un área al suroeste de Houston afirmó que la estampa profana está “causando un mal sabor en la boca en los locales”, generando “numerosas llamadas con respecto a esa exhibición ofensiva”.

Pero los oficiales de la ley que intentan enjuiciar a las personas por utilizar la palabra con F en contra el gobierno ya han sido derribados por el tribunal más alto de la nación. Un juez de California dictaminó en un caso de la Corte Suprema de 1971, Cohen vs. California, que una chaqueta “Fuck the draft” no rompió ningún estatuto porque no era probable que incitara a la violencia .

La dueña de la camioneta, Karen Fonseca, solía trabajar para Nehls en la cárcel del condado y dijo que ella y su esposo mandaron a hacer la calcomanía especialmente después de la inauguración de Trump , según el Houston Chronicle.