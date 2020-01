Pide CTM “candadito” en IMSS ante carencias y abrir la atención

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 07 – . Más incierto que antes es para los trabajadores la atención médica este año en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante las graves dificultades que han distinguido el servicio y ahora con la incorporación de la no derechohabiencia.

“Si así, no nos alcanza para bien darnos la atención médica el IMSS, imagínate cuando sea abierta de manera general. Creemos que esto sería un tanto injusto para quienes aportamos las cuotas. Tiene que haber un candadito”, abundó.

Falta de medicamentos y la suspensión de operaciones serían los puntos más críticos en esta deficiencia, que a razón de los nuevos salarios debe tener resultados en la mejoría de la atención médica, declaró Félix Alberto Alemán, secretario general de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo (FTNL).

“La situación del IMSS se observa complicada, pues además de continuarse con las meras fallas, estas tienden a agudizarse si se considera que por disposición del Gobierno Federal, ahora abrirá la atención médica a los no derechohabientes”, dijo.

Aseguró que se han tenido pláticas constantes con dl director médico del IMSS, Alejandro Soto Villa sobre la demanda delos trabajadores por la mejoría del servicio y cuyo argumento ha sido que aún no llegan los recursos prometidos por el Gobierno Federal.

“Nuestro insistencia por el mejoramiento del servicio es constante. Nuestra relación (con el IMSS) es buena y cuando hemos tenido alguna controversia hemos hablado con el director médico y nos la ha resuelto, si está a su alcance”, asentó.

Afirmó que la expectativa que existe en relación a la incorporación en general para la atención médica, no solo es de quienes esperan ese beneficio, sino también de quienes por derecho lo tienen, aunque con carencias.

“Esto (del nuevo sistema de salud) no ha empezado aun, pero ya es grande la expectativa ante la ineficiencia de cobertura que ya existe”, apuntó.

