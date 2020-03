Piden que legisle el Estado contra la falsa regularización de automóviles

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Marzo 04 – . El Gobierno del Estado debe legislar para ir en contra de asociaciones que engañan a la gente con la regularización de vehículos, declaró el abogado Carlos Sánchez Cortázar, presidente de la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo.

“Debe legislarse para sancionar aquellos organismos o asociaciones por cometer un fraude, pus estas no tienen ninguna autorización para otorgar placas o engomados con las que según todo vehículo puede circular por el país y menor cobrar impuestos aduaneros”, dijo.

Su comentario fue en relación a que el Congreso de Baja California aprobó este miércoles, la reforma al dictamen 31 y 32 propuesto por el gobernador del estado Jaime Bonilla, en el que en primera instancia penaliza hasta por nueve años de prisión a personas u organizaciones que regularicen los llamados «autos chocolate».

El Estado no puede regularizar vehículos, pero si puede legislar para ir en contra de las asociaciones que engañan a la gente porque prácticamente, existan o no la asociaciones, el que te cobre o exijan pago de una cantidad, te den placas u engomado y que pueden andar por toda la República eso es un engaño, afirmó.

La reciente legislación del estado de Baja California, determinó que comete delito de control vehicular, la persona que sin autorización de la persona competente promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias o engomados con la promesa o convicción que con ellos podrá circular en vehículos automotrices que no cuenten con documentos que acrediten su estancia legal en territorio del estado.

“La regularización de los vehículos paga un impuesto aduanero y es de competencia federal. Lo referente al Congreso de Baja California es enfocado a las asociaciones como la FONAPA y las asociaciones de trabajadores del campo que cobran cierta cantidad de dinero y te dan recibo y una placa de su asociación y dicen que estas son respetadas por el gobierno federal y es una farsa o fraude en ese sentido es la legislación del estado de Baja California en contra de esas asociaciones que engañan a la gente”, abundó el abogado Sánchez Cortázar.

Destacó a manera de aclaración que este apartado de la propuesta de ley del gobernador Jaime Bonilla, propone la creación del Instituto de identidad vehicular y combate a la contaminación en Baja California, la cual se aprobó con 16 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

