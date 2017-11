Piden se rinda informe completo de la causa de muerte de la bebe en Dallas

Dallas, Noviembre 01 – . Una infante que fue hallada sin vida recientemente en el desagüe de un área suburbana de Dallas era alegre, gozaba de buena salud y comía bien hace un año, cuando conoció a sus nuevos padres, de acuerdo con la administradora del orfanato indio que la dio en adopción.

Babita Kumari dijo que ella quiere saber qué es lo que le ocurrió a Sherin Mathews, de 3 años, cuyo padre ha sido encarcelado tras decir a la policía que la niña murió al atragantarse tomando leche en la madrugada.

Wesley Mathews dijo a las autoridades que Sherin necesitaba una dieta especial que incluía comidas a horas inusuales porque estaba malnutrida.

Estas declaraciones sorprendieron a Kumari, quien administró el Orfanato y Hogar de Niños Madre Teresa en la ciudad de Nalanda, en el estado de Bihar, en el oriente de India, donde la niña había vivido desde pequeña.

“Mira las fotos de la niña. ¿Parece desnutrida?”, preguntó Kumari el jueves durante una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Tengo tantas preguntas sobre lo que le pasó”, agregó.

La infante, entonces llamada Saraswati, como la diosa hindú de la sabiduría, era una niña feliz, alegre que hacía sonreír a todos en el orfanato.

“Nos encantaba su risa”, dijo Kumari. “Era una niña inteligente”.

Wesley Mathews reportó que su hija desapareció el 7 de octubre, y los restos de Sherin fueron encontrados por perros rastreadores de cadáveres en una alcantarilla bajo una calle en Richardson, Texas, el domingo. Mathews está acusado del delito grave de causar daño a un menor y está encarcelado tras no poder pagar una fianza de un millón de dólares.

No se ha determinado la causa de la muerte y los resultados de la autopsia no han sido divulgados.

Mathews también dijo a la policía que su hija tenía discapacidades de desarrollo. Dijo que debido a que estaba malnutrida, tenía comer cada vez que estaba despierta para subir de peso.

De acuerdo con la orden de arresto de la policía de Richardson, Matthews dijo que él había estado tratando de hacer que la niña tomara leche en el garaje de su casa.

Mathews dijo a la policía que Sherin se atragantó y tosió y eventualmente él ya no le sintió el pulso y creyó que ella había muerto. Entonces admitió ante las autoridades que sacó el cadáver de la casa.

El documento no dice si es que Matthews le dio algún tipo de primeros auxilios a su hija adoptiva.