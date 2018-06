Poblado de San Miguel los Lotes, un cementerio hirviente en Guatemala

San Miguel los Lotes, Guatemala, Junio 07 – . Rosita y doña Bernarda son dos mujeres con algunas diferencias. Para empezar, sus edades: Rosita tenía apenas seis meses de edad, mientras Bernarda 84 años. En común tenían el no poder caminar y que ambas fueron víctimas de la fuerza destructiva del Volcán de Fuego, que el pasado domingo, en cuestión de minutos arrasó con tres comunidades, una de ellas San Miguel los Lotes, ahora conocida como la Zona Cero, en Escuintla, Guatemala.

Durante la mañana de ayer, un calor abrasador propio de la costa sur guatemalteca es poco cuando pensamos en los 700 grados centígrados que se siguen registrando en las casas que se han vuelto auténticos hornos. Esto se puede percibir sólo después de unos cuantos minutos de recorrer lo que fueron sus calles, callejones y veredas por donde sus habitantes solían caminar, sembrar, comerciar y saludarse. Los restos de Rosita fueron encontrados junto a sus dos hermanos, sus padres, su abuela y una de sus tías.

El resto de la familia de Bernarda no ha podido ser rescatada; los equipos de emergencia escarban para retirar toneladas de lodo y arena que cubrieron lo que alguna vez fue su casa, esperando encontrar sus restos junto a su silla de ruedas, que alguna vez fue su única forma de moverse.

Alejandro, hijo de doña Bernarda, encabeza la cuadrilla de bomberos, policías y soldados que, pala en mano y sin respiro, busca desesperadamente llegar hasta una de las habitaciones en donde cree que se refugió junto a dos de sus hijos y algunos nietos.

Las alarmas de evacuación no han sido impedimento para que Alejandro pare la labor de rescate. “No me voy a salir, nadie me podrá sacar de aquí, sólo salgo con los cuerpos de mis familiares”, afirma mientras un oficial militar le dice que debe salir porque se activa una alerta que marca actividad volcánica.

Sin embargo, los que sí continúan con el trabajo son los rescatistas que, a pesar de la alerta y a riesgo de su propia vida, prefieren continuar con las labores de evaluación, búsqueda y rescate que ya cumplen 72 horas después de las dos erupciones del coloso.

Mientras las cifras de fallecidos aumentan conforme pasa el tiempo, como un reloj que no detiene su marcha, mientras las autoridades oficializan un número de víctimas, el trabajo de los rescatistas devela lo que en el campo es otra realidad.

Los fríos números cambian constantemente, los heridos alcanzan casi los 50 mientras las autoridades, en un primer censo, aseguran que la cantidad de desaparecidos llega a los 200, a pesar que algunos expertos señalan que esa cifra se queda corta ante la magnitud de la tragedia.

Al igual que Rosita y Bernarda, que nunca se conocieron, otros miles de desconocidos se unen y apoyan con lo que pueden, como un pequeño limpiabotas que se acercó a un centro de acopio en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y entregó 5 quetzales, el equivalente a 67 centavos de dólar, producto de su primera boleada del día.

Comida, agua, artículos de limpieza y ropa, pero sobre todo mensajes de aliento han llegado a los centros de acopio, en donde son distribuidos por iglesias y asociaciones para subsanar en parte el dolor por el que atraviesan cientos de guatemaltecos que literalmente lo han perdido todo.

Las cifras oficiales cambian constantemente, conforme avanzan los trabajos de los rescatistas que luchan contra las inclemencias del tiempo: por las mañanas el intenso calor y el Sol, mientras por las tardes las lluvias propias de la época dificultan las labores de los trabajadores, que se dividen en 5 cuadrillas de 10 personas que trabajan por intervalos de dos horas.

