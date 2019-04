Poca respuesta en el sector salud de donadores altruista de sangre

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 02 – . Un donador altruista es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular.

Este número de donantes se ha visto reducido en los últimos años, según el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para luego a su vez hacer un atento llamado a la población en general para ser parte del grupo de donadores altruistas que procuran salvar vidas.

El director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 del IMSS en esta ciudad, Alejandro Soto Villa, explicó que para ser donador de sangre, primero se deben cumplir una serie de requisitos estipulados por la Norma Oficial Mexicana (NOM) de la Secretaría de Salud.

“El donador debe ser una persona sana, que incluye entre otros aspectos, un peso adecuado, una edad de 18 a 65 años, que no consuma ningún tipo de droga, que no se haya hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses”, indicó el galeno.

Lamentó que la respuesta del donador altruista sea poca y que la mayor donación que recibe el instituto sea de parte de los familiares que vienen a reponer la sangre de los pacientes que tienen algún proceso quirúrgico programado.

“De la asistencia que recibimos en el banco de sangre, solo un 10 por ciento corresponde a la donación de manera voluntaria”, dijo, para luego enfatizar en la importancia que tiene que la población en general se sume al grupo de donadores altruistas.

Soto Villa hizo saber que para ser donador de sangre, es necesario no padecer hepatitis B y C, así como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), no tener más de una pareja sexual, no padecer de presión alta y baja, no sufrir de alergias ni de otro tipo de infección, así como no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas previas a la donación.

Mencionó que en el caso de las mujeres, es requisito no estar embarazadas, no donar después de los seis meses que siguen al parto, no estar lactando y no estar tomando medicamentos, incluyendo aspirina o analgésicos.

Me gusta: Me gusta Cargando...