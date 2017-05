Poco comprendidas las reglas de identificación para votar en el Estado

Austin, Texas – . En sondeos realizados el presente año en Texas se determinó que prácticamente todas las personas que califican para votar pero no lo hicieron poseían identificación válida con fotografía. Sin embargo, no muchos comprendían bien las regulaciones relativas a la identificación con fotografía.

En febrero y principios de marzo, el Washington Post encuestó a través de la Facultad Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston a una muestra representativa de texanos inscritos para votar pero que no lo hicieron en dos de los campos de batalla más conocidos en el estado. En el condado Harris, donde se encuentra Houston, el 39 por ciento de los electores registrados no emitieron su sufragio. Y en el Distrito Congresista 23 (DC-23) del poniente texano, en el cual no votó el 45 por ciento de los electores. Los sondeos se efectuaron en inglés y en español.

Uno de los principales objetivos del sondeo era determinar si los electores que no votaron se quedaron en sus hogares debido a no comprender cuáles identificaciones podían llevar. En el 2016 los electores que poseían una de las siete formas de identificación con fotografía aprobadas en el estado debían presentarla, pero los electores que no tuvieran una podrían votar siempre y cuando llenaran una declaración en la cual explicaran la razón y presentaran uno de varios documentos si foto, desde certificado de inscripción hasta un recibo de servicios. Para emitir el voto no se necesitaba identificación con fotografía, pero en Texas prácticamente sólo pueden votar en ausencia los electores de 65 años o más.

En general, el 97 por ciento de los electores que no votaron en el condado Harris y el 98 por ciento de los del DC-23 dijeron contar con al menos una forma de identificación con fotografía aprobada en el estado. Al incluirse identificaciones estatales vencidas en los cuatro años previos, la proporción de electores sin votar a pesar de tener identificación aceptable con fotografía se elevó a 99 por ciento en el condado Harris y se mantuvo en 98 por ciento en el DC-23.

Pero aunque casi todos tenían identificación con foto, muy pocos comprendían las reglas.

En ambas jurisdicciones tres de cada cinco electores que no acudieron a emitir su sufragio creían erróneamente que para votar en persona todos los electores tenían que presentar identificación con fotografía aprobada por el gobierno estatal. Eso no era cierto. De hecho, las personas sin identificación con fotografía podían votar siempre y cuando presentaran alguno de varios documentos, como estado de cuenta bancaria, cheque gubernamental, cheque de sueldo, recibo de servicios o certificado de inscripción electoral.

Aún más, tres de cada cuatro electores que no acudieron a votar en el condado Harris o el DC-23 creían erróneamente que para votar en Texas sólo podía presentarse licencia de manejo estatal vigente. Sólo uno de cada siete electores que no votaron en el condado Harris o el DC-23, sabían que en el 2016 todavía se podría utilizar la licencia cuatro años después de vencerse.

En general, los hispanos tenían significativamente menos probabilidades de comprender de manera correcta las reglas que otros grupos. En ambos sitios, sólo el 15 por ciento de los electores hispanos sin votar comprendían la regla sobre la identificación con foto a comparación de 24 por ciento de los anglosajones y del 28 por ciento de los afroestadounidenses en el condado Harris. También los hispanos registraron significativamente más probabilidades de decir que las reglas relativas a la identificación con fotografía eran más restrictivas de lo que eran en realidad.

Prácticamente todos los electores inscritos que no acudieron a votar contaban con identificación con la cual hubieran podido hacerlo. Pero el 17 por ciento de ellos en el condado Harris y el 15 por ciento en el DC-23 señalaron no haber votado debido parcialmente a no tener la identificación correcta. Sin embargo, menos del dos por ciento manifestó ser la ‘principal’ razón por la cual no votaron.