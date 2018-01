Polémica tras la contratación de Donovan, enemigo acérrimo del Tri

Cd. de México, Enero 16 – . León presentó con gran expectativa a Landon Donovan , que un tiempo fue considerado el “ enemigo número uno ” del Tricolor , debido a sus actuaciones en los triunfos de la selección de Estados Unidos sobre México en eliminatorias mundialistas y hasta en la Copa del Mundo de 2002.

El estadunidense reconoce que en un tiempo sí fue el “enemigo”, pero ahora ya no. Además, tiene hambre de títulos con León, no concuerda con el presidente Donald Trump, muestra ilusión de volver a las canchas. Te presentamos las frases más representativas de su discurso:

“ Alguna vez fui el enemigo , pero ahora estoy aquí para ayudar al León a ganar el campeonato”.

Sobre el número 20 que utilizará: “Después de escoger, un amigo me dijo si era por el 2-0, fue algo muy chistoso, pero no tan chistoso pues ahora no estamos en el Mundial, puede ser chiste, pero el chiste más grande es que México está en el Mundial y nosotros no”.

“Sé que la liga es diferente a Estados Unidos e Inglaterra o Alemania, es un estilo más para mí. Yo jugaba con mexicanos cuando tenía, 8, 9 o 10 años y por eso mi estilo es mexicano, es latino y por eso creo que puedo tener éxito, es importante como persona tener éxito y voy con todo”.

“Yo estaba retirado, bien contento y viviendo en San Diego, ahora que estoy aquí quiero ganar trofeos, estoy aquí para ser campeón”.

“Esta posibilidad salió hace una semana, ni sabía qué pensar. Entonces vine y me encantó la gente y la ciudad”.

“Es lunes por la noche, muy tarde, y la gente está aquí, tengo que hablar con el técnico para tener un plan porque hace un año no juego como profesional y necesito tiempo, pero estoy motivado, cuando un jugador puede estar frente a una afición así no los quiero decepcionar”.

“Van a ver a un futbolista diferente, más cerebral. Ya no puedo correr tan rápido como antes, pero veo el juego más tácticamente, aunque lo mío sigue siendo meter goles y poner asistencias”.

NO SIMPATIZA CON TRUMP

“ No me gusta lo que el presidente (Trump) ha hecho con las relaciones con México . Nací en California, crecí jugando con mexicanos y México es parte de mi alma; nuestros países deben ser amigos”, dijo y ya no le reclamaron por su pasado.

“Como dije en Twitter, no creo en los muros, siempre quise jugar en México porque crecí en California jugando con mexicanos”.

