Pone en venta en el Facebook a su sobrino en 500 pesos por “necio”

Nuevo Laredo Express

Matamoros, Mayo 08 – . En redes sociales circula la foto de un niño, quien de acuerdo con una publicación de Facebook, está a la venta por 500 pesos en Matamoros, Tamaulipas, ya que “tiene harta” a su tía porque no deja de llorar y de decir que quiere comer “huevo con catsup”.

En la publicación, que es acompañada de la imagen de un menor de edad viste una camisa negra con la imagen de Batman y un short negro con amarillo, la usuaria de Facebook Britany Mayra Pérez Gómez detalla que el niño es de su hermana y lo vende porque “ya la tiene harta”.

Vendo niño es de mi hermana, pero como no ha pasado por él desde el miércoles, ya m tiene harta con que quiere comer huevo con cátsup. Le puse cinta para que dejara de chingar la madre, pero nomás no deja de llorar; si quiere el niño lo vendo en 500 pesos; ya me tiene harta y no hace más que estar llorando, ya estoy cansada. Y si ves esto María, voy a vender a tu hijo si no llegas por él a las 5, dijiste que lo dejabas 3 horas y ya llevas 3 días. Escucho ofertas, en verdad ya me tiene hasta la madre con que quiere comer”, se detalla en el anuncio.

La publicación realizada el 4 de mayo en la página “Tianguis de Facebook en Matamoros”, alertó a las autoridades, quienes buscan al menor de edad.

En la página de Facebook “DIF Matamoros” se pide el apoyo de la población para “conocer mayor información que nos ayude a confirmar o descartar la veracidad del caso ya que los derechos de las niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier ley”.

A petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pedimos proporcionar toda información anónima que nos ayude a ubicar a este tipo de personas y salvaguardar la integridad vida y salud de los pequeños en condición de vulnerabilidad”, se agrega en la publicación.

Me gusta: Me gusta Cargando...