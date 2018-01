Por sospecha de mala conducta sexual, de Nassar piden será investigado gimnasio

Austin, Enero 31 – . El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al Departamento de Seguridad Pública del estado que abra una investigación acerca de las actividades que se hacían en el clausurado Karolyi Rancho, otrora centro de entrenamiento del equipo nacional de gimnasia femenina de Estados Unidos.

Abbott quiere que los Rangers de Texas investiguen las acusaciones de conducta sexual inapropiada en el famoso y recientemente clausurado recinto que se encuentra al norte de Houston.

En su carta, Abbott pide a las autoridades policiales de Texas que trabajen con todos los medios a su alcance en la aplicación de la ley en todo el estado para proporcionar una investigación exhaustiva del rancho.

La federación estadounidense de gimnasia terminó su relación con el Rancho Karolyi a principios de este mes durante una audiencia de sentencia para el exdoctor del equipo nacional Larry Nassar, quien fue sentenciado hasta a 175 años en una prisión estatal de Michigan por conducta sexual criminal.

Varias mujeres que dieron su testimonio durante la audiencia dijeron que Nassar las agredió mientras se entrenaban en el rancho de Texas.

“Las declaraciones públicas hechas por atletas que previamente se entrenaron en el rancho Karolyi son desgarradoras”, escribió Abbott en su carta.

“Esas atletas, al igual que todos los tejanos, merecen saber que no hay piedra en el camino para garantizar que las denuncias sean minuciosamente investigadas y que los autores y los habilitadores de cualquiermala conducta sean llevados ante la justicia”, agrega.

Varias de las mujeres que hablaron sobre Nassar dijeron que se ganó su confianza al interpretar el papel del “policía bueno” junto a entrenadores exigentes y degradantes, incluidos los dueños de ranchos y exentrenadores olímpicos Bela y Marta Karolyi.

Mientras se suponía que Nassar las trataba en sus habitaciones en el rancho, las agredió sexualmente, dicen las mujeres.

A finales de la primavera de 2015, dentro del Rancho Karolyi, la entrenadora visitante Sarah Jantzi escuchó por casualidad una conversación inquietante.

Maggie Nichols, la gimnasta estrella de Jantzi, que con 14 años formó parte del equipo nacional femenino de Estados Unidos, estaba hablando con Aly Raisman, capitana de los equipos olímpicos ganadores de la medalla de oro de 2012 y 2016.

Jantzi se preocupó tanto por lo que escuchó que notificó a la madre de Nichols y a los funcionarios de gimnasia de Estados Unidos lo sucedido.

Raisman denunció que Nassar comenzó a abusar de ella cuando tenía 15 años. Ella dijo que él le daría sus postres como golosinas, que estaban prohibidas en el rancho, donde la familia Karolyi vigilaba de cerca lo que comían las gimnastas.

“Me estaba acicalando para poder molestarme”, declaró Raisman.

La excampeona nacional Mattie Larson declaró que intentó fingir una lesión, golpeando su cabeza en la bañera con la esperanza de dar la apariencia de una conmoción cerebral, para evitar un viaje al rancho Karolyi durante su carrera debido al ambiente abusivo que existía allí.

La houstoniana Simone Biles, medallista de oro en Río 2016, también declaró que estaba angustiada por la idea de tener que regresar al campamento de Texas para entrenar para los próximos eventos deportivos.

Biles declaró públicamente a principios de este mes, a través de una cuenta en Twitter, que ella también fue maltratada por Nassar.

“Es increíblemente difícil revivir estas experiencias”, escribió Biles. “Y me rompe el corazón aún más pensar que mientras trabajo para cumplir mi sueño de competir en Tokio 2020, tendré que regresar continuamente a las mismas instalaciones de entrenamiento donde fui abusada”.

Los padres no podían quedarse con sus hijas en el campo de entrenamiento que se encuentra en el área de la localidad de Huntsville.

La semana pasada, la familia Karolyi, que hasta ahora no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones, en su página oficinal de internet anunció oficialmente el cierre de sus instalaciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...