Premio de Nobel de Literatura, será doble en este año: Academia

Los Ángeles, Octubre 07 – . Considerado el galardón más prestigiado en el mundo de las letras, el Nobel de Literatura es una manzana que ha provocado momentos dulces, pero también discordias, escándalos y olvidos polémicos.

Cada año, la noticia es esperada y da lugar a cuestionamientos y divide opiniones. Sin embargo, la mayoría de las veces el veredicto dispara la venta de libros y, en ocasiones, puede revelar un verdadero hallazgo para los lectores.

Este año, la Academia Sueca dará a conocer, por primera vez en su historia, a dos ganadores para 2019 y 2018, con lo que intentará restaurar su credibilidad, tras las polémicas que vivió por abuso sexual y malversación de fondos en 2018.

El anuncio se realizará el próximo jueves 10 de octubre.

Y, mientras tanto, en los salones literarios ya circulan las apuestas con los nombres de los posibles ganadores. Algunos creen que será Olga Tokarczuk (Polonia, 1962), autora de Anna Inn en los sepulcros del mundo y Los corredores. Otros se inclinan por Ismail Kadaré (Albania, 1936), un clásico que goza de una obra importante en las letras occidentales con Abril quebrado y El palacio de los sueños; o a la poderosa Joyce Carol Oates (EU, 1938), autora de Carthage, The Sacrifice y El rey de picas.

Repite el poeta sirio Ali Ahmad Said Esber, conocido como Adonis (Al Qassabin, 1956) y autor de Epitafio para Nueva York y Éste es mi nombre; el poeta Ngugi Wa Thiong’o (Kenia, 1938), que publicó This Time Tomorrow y Mother, Sing For Me; la poeta Antjie Krog (Sudáfrica, 1952), considerada la Neruda del afrikáans; o la narradora y crítica literaria Margaret Atwood (Canadá, 1939), que ha conquistado lectores con El cuento de la criada, Alias Grace y El año del diluvio.

Y circulan de forma obligatoria cinco narradores que ya ocupan una mención en el canon literario: Claudio Magris (Italia, 1939), António Lobo Antunes (Portugal, 1942), Julian Barnes (Leicester, 1946), Milan Kundera (Brno, 1929) y Haruki Murakami (Kioto, 1949).

El premio nació con la voluntad del químico, escritor y fabricante de armas sueco Alfred Nobel, famoso por la invención de la dinamita y más de 300 patentes más, quien destinó la mayor parte de su fortuna a estas distinciones que dividió en seis categorías, “una parte para la persona que habrá producido en el campo de la literatura el trabajo más destacado en una dirección ideal”, como escribió en su testamento.

El premio se ha entregado 110 veces a 114 escritores y, en su primera edición en 1901, le correspondió al poeta y ensayista René François Armand Sully Prudhomme (1839-1907), quien hoy es poco recordado.

A lo largo de su historia, este galardón no se entregó en siete ocasiones (1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943), debido a las dos guerras mundiales, tal como explica la página oficial del galardón literario; salvo la edición de 2018, que se postergó para este año, con lo cual se prevé una ceremonia literaria doble.

Además, el premio se ha dividido en tres ocasiones: en 1917, concedido a Karl Adolph Gjellerup y Henrik Pontoppidan; en 1966, a Shmuel Yosef Agnon y Nelly Sachs; y, en 1974, a Eyvind Johnson y Harry Martinson.

CONTROVERSIAS

Y mientras la Academia Sueca delibera a los ganadores de 2018 y 2019, Olivier Truc, autor de El caso Nobel, recuerda que “estos premios, sobre todo los de Literatura y de la Paz, siempre son controvertidos”.

Basta recordar que en 2016 la consagración de Bob Dylan indignó a los ortodoxos y reabrió las dudas sobre los criterios y condiciones en que son designados los ganadores.

Aunque el más reciente escándalo sucedió en 2018, cuando un periódico sueco reportó que 18 mujeres habían sido acosadas o abusadas sexualmente por Jean-Claude Arnault, un fotógrafo vinculado a la Academia Sueca y casado con Katarina Frostenson (integrante del organismo).

Otra polémica sucedió en 2004, cuando la poeta y dramaturga austriaca Elfriede Jelinek se ausentó de la ceremonia alegando motivos síquicos que le impedían comparecer ante el público. La designación desembocó en la renuncia de Knut Ahnlund, quien, inconforme con el veredicto, dejó la Academia al considerar que el nombre de la austriaca arruinaba el valor de la distinción.

Una polémica más rodeó al premio en 1958, cuando Boris Pasternak (autor de Doctor Zhivago) fue presionado por el gobierno soviético para renunciar a la distinción. Sin embargo, la trama fue compleja e involucró al editor Giangiacomo Feltrinelli y a la CIA. Pasternak falleció dos años después y nunca viajó a Estocolmo para recogerlo. Pero, en 1989, su hijo Eugeny lo aceptó en su nombre. Y otra sucedió en 1964, cuando Jean-Paul Sartre lo rechazó.

Pero la mayor polémica que ha arrastrado la Academia Sueca es la ausencia de una legión de autores que fueron omitidos o ignorados, aunque existe un consenso sobre su trascendencia literaria, como Julio Verne (1828-1905), Henrik Ibsen (1828-1906), Lev Tolstói (1828-1910), Mark Twain (1835-1910), Henry James (1843-1916), Antón Chéjov (1860-1904), Marcel Proust (1871-1922), Paul Valéry (1871-1945), James Joyce (1882-1941), Franz Kafka (1883-1924) y Virginia Woolf (1882-1941).

Además de Ezra Pound (1885-1972), Fernando Pessoa (1888-1935), J.R.R. Tolkien (1892-1973), Jorge Luis Borges (1899-1986), Vladimir Nabokov (1899-1977), Marguerite Yourcenar (1903-1987), George Orwell (1903-1950), Witold Gombrowicz (1904-1969), Italo Calvino (1923-1985), John Updike (1932-2009), Philip Roth (1933-2018) y Amos Oz (1939-2018), entre otros.

