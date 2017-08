Preocupa a Sector Salud aumento del número de casos de Hepatitis C

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agosto 01 – . Alerta con la hepatitis tipo C, la que en los últimos meses ha tenido un incremento al ser una enfermedad de fácil trasmisión, pues es a través de secreciones corporales o transfusiones de sangre.

Con la detección de más de nuevos 20 casos, para las autoridades de salud y aun cuando no rebasa los parámetros de control, las medidas de prevención deben ser cada vez más severas entre la ciudadanía.

De acuerdo a la información aportada por el doctor Gregorio Jesús Ortegón Martínez, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien hizo saber los 20 casos nuevos rebasan los 18 casos del año pasado.

En la conmemoración del “Día Mundial de la Hepatitis C”, hizo hincapié en la preocupación de autoridades de salud debido a que se ha disparado el número de casos, tonando en consideración las estadísticas del año anterior.

“En muy corto periodo, esta enfermedad se ha duplicado, esto es en seis meses de lo que va del año hemos visto que la enfermedad ha aumentado un cien por ciento. Ojalá que terminemos el año con menos diagnósticos”, comentó.

Hizo saber que anteriormente se veían más casos de esta patología cuando no se tenían estudios muy certeros de los bancos de sangre, donde se hacían este tipo de donaciones, pues muchas enfermedades que se contagiaban por medio de transfusiones de sangre ya han disminuido.

Cuando una persona va a donar sangre, se le realiza un panel de estudios, donde por medio de ellos se dan cuanta si la persona tiene algún padecimiento transmisible por la transfusión, y así evitar que done sangre, agregó.

Para tratamiento de la Hepatitis C, hay medicamento que debe llevar por espacio de un buen tiempo el paciente, pero que no se quita totalmente pues se quedan rescoldos de la enfermedad y estas personas que padecen esta patología ya no pueden donar sangre ni órganos.