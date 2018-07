Preocupante que sólo tres de cada diez vehículos tiene seguro de daños

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Julio 02 – . A nivel nacional, solo tres de cada 10 vehículos tienen seguro, por lo que cada que existe un accidente hay gran posibilidad de que sea con alguien que no tiene seguro y eso complica severamente el proceso de resolución, declaró Miguel Ángel Rodríguez Sosa.

El representante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC), hizo saber también que además de que sólo el seis por ciento aparecen como casas aseguradas; sólo 15 por ciento de la población económicamente activa tiene seguro de vida, en tanto que en póliza de gastos médicos menos del ocho por ciento de mexicanos que trabajan tienen una cobertura.

Expuso que aun cuando se observa una tendencia de corrección en la cultura que evade las aseguranzas en los distintos rubros como sinónimo de protección de propiedades la distancia por avanzar es mucha.

“Ciertamente se ha observado que en Tamaulipas comienza a ser impactado por nuevas generaciones, interesados en tener protección y esto es mediante la adquisición de un seguro, ya sea de vida o propiedad”, dijo.

Abundó al citar que sólo 16 estados de la República Mexicana tienen el seguro de auto obligatorio, entre ellos está Quintana Roo, sin embargo, sólo tres de estos lo aplican adecuadamente, el resto no la ha hecho por temor a un costo político

“De esos 16 estados que tienen el seguro obligatorio para víctimas de accidentes viales, solamente Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco lo están implementando de manera adecuada, las otras 13 no lo están implementando y las otras 16 no lo quieren enfrentar porque lo ven como un costo político y el problema es que al que están favoreciendo al que tiene seguro y dejan desprotegido al que no tiene recursos”, deploró.

Rodríguez Sosa, dijo que el 75 por ciento de las víctimas en accidentes viales son peatones, ciclistas, motociclistas, por lo que la autoridad debería asumir esa responsabilidad y hacer una correcta implementación del seguro de responsabilidad civil.

Me gusta: Me gusta Cargando...