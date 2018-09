Presenta Adriana Herrera Informe claro y lleno de resultados a familias

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 20 – . Dos años de acciones y logros en favor de las familias neolaredenses, fueron mostrados por Adriana Herrera Zárate, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-, al rendir este miércoles su informe de actividades.

El evento se realizó en el Teatro Experimental del Centro Cultural, a donde Herrera Zárate llegó acompañada por su esposo, el Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar, así como sus hijas Ana Sofía, Mariana y Alexa.

Por primera vez, una presidenta del Patronato DIF brinda este reporte cumpliendo estrictamente los lineamientos dictados por ley. Como lo indica el protocolo oficial, el director del DIF, Anuar Kassim Terán, le entregó un libro que contiene cada una de las acciones que durante dos años se realizaron para apoyar a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables en general.

Posteriormente ante integrantes del Patronato, el voluntariado, sociedad civil, periodistas y ciudadanos en general, emitió un mensaje donde expuso algunos de los programas ejecutados de octubre de 2016 a septiembre de 2018.

“En el DIF Municipal tenemos un eje rector que es un mandato al que todas y todos enfocamos nuestro trabajo diario: ‘protegemos lo más importante… la Familia’. Garantizar el cuidado y protección de niñas y niños de una manera integral, implica el impulso de acciones educativas, de salud, estimulación y esparcimiento, dijo.

“En estos dos años que se informan, se ha beneficiado a cerca de mil niñas y niños a través de las Guarderías Infantiles y los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios CAIC. Estamos convencidos que, al apoyar a madres trabajadoras, estudiantes y jefas de familia con el cuidado de sus hijos, hacemos posible que estas familias salgan adelante, prosperen y crezcan en armonía”.

Otro grave problema es el de los niños que sufren abusos y maltrato psicológico, físico y sexual. En estos dos años a través del albergue “Semillas de Amor”, se benefició a casi 600 menores que encontraron en este espacio. También se protegió a niños migrantes a través del albergue CAMEF.

Herrera Zárate mencionó que se entregan cada mes más de 6 mil despensas, y en el programa Desayuna Bien se benefició a cerca de 5 mil niños, quienes consumen el primer alimento del día antes de iniciar su jornada educativa.

Su trabajo destacó por no esperar a que las familias lleguen hasta el edificio ubicado en el sector centro, sino que el personal salió a las colonias más alejadas de la ciudad, para llevar los servicios y los apoyos hasta los hogares de los más necesitados.

Se realizaron en este lapso 26 caravanas de salud con atención a más de 20 mil personas, una brigada médica dentro del penal después de muchos años de no realizarse, otra brigada más en el Cuartel Militar y la Caravana de Salud infantil “Regresa a Clases Sano”, que otorgó arriba de 7 mil servicios.

Debido a que la salud es una de las mayores preocupaciones de las familias, por primera vez en coordinación con el grupo de médicos Los Especialistas, se realizó la brigada médica de alta especialidad, con más de 6 mil consultas, además se aplicó la toxina botulínica a 140 pacientes.

En los últimos dos años se hicieron operaciones de cataratas a 416 personas, se entregaron arriba de 300 aparatos auditivos, y más de 5 mil niños recibieron las dosis contra el virus del papiloma humano.

Destaca la Escuela de Música, donde se apoya a más de 300 alumnos a desarrollar sus capacidades musicales.

En el Centro de Rehabilitación Integral se atendió a más de 50 mil personas con terapias físicas, de lenguaje, tecnología aplicada, estudios de gabinete y sesiones de gimnasia.

En el área del adulto activo se tienen diversos espacios, como la Casa del Adulto Activo, la estancia diurna Reina de Paz, asilo Vida y Esperanza que protege a 123 adultos mayores, y el área del Adulto Activo Trabajador, con casi 400 personas registradas que desarrollan jornadas laborales cortas.

Estas son solo parte de las estadísticas del trabajo realizado durante dos años.

En su mensaje, reconoció de manera particular a la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez García de Cabeza de Vaca, por su apoyo y su ejemplo para cuidar lo más importante, la familia.

“Su sensibilidad y buen corazón ha dado un nuevo rostro a la asistencia social en Tamaulipas, logrando con su ejemplo, que en cada uno de los municipios, trabajemos bajo un mismo distintivo; la pasión por servir”, refirió.

Herrera Zárate mencionó que en todas las acciones se contó con la colaboración de su esposo, el Alcalde Enrique Rivas Cuéllar, a quien agradeció el apoyarla en la tarea de proteger lo más importante, la familia.

“Esta es una excelente oportunidad que tengo para agradecer de manera respetuosa y sincera a todos aquellos que aportaron su esfuerzo, sus recursos, su tiempo y su buen corazón para cada una de las actividades que realizamos a lo largo de estos dos años.

“Cualquier acción emprendida, por modesta que esta fuera, logró incidir favorablemente en la vida de un ser humano, y esa es una de las más grandes satisfacciones que las personas de bien, podemos tener en la vida”, destacó.

Agradeció también a la sociedad civil, a las organizaciones sin fines de lucro, a los clubes de servicio y a las empresas y profesionistas que apoyaron las iniciativas en beneficio de la comunidad.

“Aprecio y reconozco su importante contribución a nuestra sociedad”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...