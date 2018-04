Presentación especial de JLo en los Billboard de la Música Latina

Los Ángeles, Abril 20 – . La estrella latina Jennifer Lopez tendrá una presentación especial en la entrega anual de los premios Billboard a la Música Latina, que se celebrará el próximo 26 de abril en Las Vegas, Nevada, informaron hoy los organizadores en Miami.

La cantante neoyorquina de 48 años, también conocida como JLo, que presenta el espectáculo permanente All I Have, en el auditorio The Axis, del Hotel Planet Hollywood, en Las Vegas, es a su vez finalista de dos premios de Billboard, que serán transmitida por Telemundo desde el hotel The Venetian.

La empresaria y artista de origen puertorriqueño Jennifer Lopez recientemente logró su sexto liderazgo en la lista Latin Airplay con Amor, amor, amor.

Este año los artistas con más nominaciones a los Billboard latinos son el reguetonero J Balvin y la cantautora Shakira, ambos colombianos, con 12 nominaciones cada uno.

Artistas, productores, técnicos y ejecutivos de la industria discográfica participarán del 23 al 26 de abril en la vigésima edición de la Conferencia en Las Vegas, Nevada, donde tendrá lugar también el último día la entrega de los premios Billboard de la Música Latina, que organiza el canal hispano Telemundo.

