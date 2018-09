Presentan “México Monumental”, el álbum que es ventana a la modernidad

Cd. de México, Septiembre 13 – . El Álbum de “México Monumental”, la joya fotográfica que Excélsior Compañía Editorial publicó en 1926, busca difundir una idea positiva del país para combatir la imagen negativa que tenía después de la guerra contra Estados Unidos, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, la inestabilidad política y la lucha revolucionaria.

El historiador del arte Aurelio de los Reyes destacó anoche lo anterior durante la presentación de la edición facsimilar que la Universidad Iberoamericana (UIA) y su patronato Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. (FICSAC) han realizado de este volumen que, a través de un centenar de fotografías, echan luz sobre el México prehispánico, el colonial, el moderno y el pintoresco de hace 92 años.

El investigador emérito de la UNAM comentó que este volumen es resultado de un “nacionalismo defensivo” que también se manifestó en el cine, la literatura y la pintura. “Que cobra vigencia estos días de negociación del Tratado de Libre Comercio, por la agresividad de nuestros vecinos del norte”.

La idea del libro, comentó al respecto la investigadora Teresa Matabuena, directora de la biblioteca de la UIA, que resguarda uno de los pocos ejemplares que se conservan, era mostrar cómo entraba el país a su etapa moderna tras concluir la Revolución iniciada en 1910.

De tamaño doble carta, impreso en retrograbado en papel Revolución, en tintas sepia y verde oscuro y con 176 páginas, este álbum reúne gráficas de artistas de la lente como Hugo Brehme y Guillermo Kahlo, padre de la pintora Frida Kahlo.

El volumen, escrito en español, inglés y francés, sorprende con vistas como el Paseo de la Reforma nevado o el Palacio Nacional aún de dos pisos. Destacan, además, decenas de imágenes publicitarias que acompañan a cada fotografía, de empresas como Anís del Chango, el Palacio de Hierro, La Imperial y el Nacional Monte de Piedad.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Bella Época de la colonia Condesa, comenzó con la participación de Pedro Padierna, presidente de FICSAC. “La historia nos permite viajar y conocer a través del tiempo. Nos brinda la posibilidad de experimentar recuerdos y emociones. Nos conduce a lugares recónditos y a momentos de nostalgia. La historia nos ofrece un panorama en el cual nos reconocemos como sociedad y nos entendemos como individuos. La historia justifica y fundamenta con certeza nuestro conocimiento”.

Agregó que este libro transporta al lector al México de 1926. “Nos lleva a recorrer el país entero. Nos permite redescubrir las calles, las plazas, los monumentos, las costumbres, los vestidos y los alimentos; así como las zonas arqueológicas, la pintura y la fotografía. Redescubrimos también el naciente periodismo serio y profesional que Rafael Alducin inauguró con Excélsior”.

Por su parte, el vicerrector académico Alejandro Guevara Sanginés elogió el trabajo de investigación y análisis que hay detrás de este proyecto y revaloró el acervo gráfico rico de la biblioteca de la Iberoamericana. “Es un acervo propiedad de todos los mexicanos”.

Matabuena aclaró que el álbum posee un estudio introductorio que no es una investigación profunda, pero que acerca a los lectores a las obras presentadas. “En la elaboración se juntó mi gusto por la fotografía y el hecho que hice mi tesis de maestría sobre Excélsior, un análisis de 1929 a 1934. Ahí explico quiénes son los fotógrafos, por qué unas imágenes y no otras, por qué unas fotos actuadas y otras no, qué se publicitaba en esa época. Y quería compartir mi pasión por las fotografías antiguas”.

Señaló que es un libro raro, difícil de conseguir, y que, al estar encuadernado con grapas, que están deshaciendo el papel periódico, corre el peligro de desaparecer el original, por eso quise rescatar esta joya”.

Dijo que, para la nueva edición facsimilar, se limpiaron las imágenes y se rescataron todos los textos publicitarios.

En representación del licienciado Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, quien participa con un texto introductorio, acudió anoche la conductora Yuriria Sierra, quien aseguró que la arquitectura y la fotografía son los testigos mudos de la historia. “No sólo las personas, sino los países, nos vamos reinventando”.

Al final del evento, la señora Rosa González Navarro, quien confesó que nació en 1934, agradeció la publicación de este álbum, pues comentó que para ella fue una experiencia gozosa y real. “Me hizo recorrer mi vida entera”.

El Álbum de México Monumental tiene un costo de dos mil 500 pesos, anunciaron los organizadores antes de salir a disfrutar de un coctel con música de violín.

