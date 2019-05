Presume Rusia la mujer casada más hermosa de todo su país

Rusia, Mayo 14 – . Olga Popova, de Yoshkar-Olá (643 kilómetros al este de Moscú), capital de la república Mari El, ha sido elegida la mujer casada más hermosa de Rusia, informó la agencia de noticias RIA Novosti.

Nuestra modelo Olga Popova fue la primera ganadora del concurso panruso de belleza para mujeres casadas y se alzó con el título Miss Corona de Cristal de Rusia. Ahora representará a nuestro país en la próxima fase del concurso, a escala europea”, contó a la agencia Vladímir Parshin, director de la escuela de belleza Miss Mari El.

Olga, de 32 años, es madre de dos hijos y regenta una gran tienda de ropa. Quería participar en este concurso desde hacía varios años, pero aún no había conseguido dar el salto.

“El hijo de Olga, de 13 años de edad, sigue clases en nuestro teatro de moda. Durante mucho tiempo le había ofrecido convertirse en una modelo, pero Olga no se decidió porque no confiaba en sí misma. No fue hasta agosto del año pasado que aceptó participar en el concurso. Cuidamos mucho su preparación – la plástica, su coreografía, el desfile, creamos un baile y vestuario tradicional. Y ella ganó”, dice Parchin.

Cabe señalar que este concurso tuvo lugar del 1 al 5 de mayo en Moscú y reunió a participantes de diferentes regiones de Rusia. La ceremonia de entrega de premios se celebró en la Plaza Roja.

