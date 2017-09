Prevé INBA hacer cambios en el Polyforum Cultural Siqueiros

Cd. de México, Septiembre 21 – . El proyecto para la restauración y el mantenimiento del Polyforum Cultural Siqueiros, presentado el pasado 11 de septiembre, apenas es un proyecto conceptual que podría requerir modificaciones, como ajustar la visual, recomendar el uso de otro tipo de materiales o ver la posibilidad de hacerlo más transparente a nivel peatonal, aunque eso se definirá durante los próximos meses, explicaron a Excélsior Xavier Guzmán Urbiola, subdirector general de Patrimonio Artístico; y la arquitecta Dolores Martínez, directora de Arquitectura del INBA, quienes insistieron en que la construcción del “edificio colindante” de 48 pisos incluirá sus observaciones.

Y aunque coincidieron en que el INBA aún no cuenta con un cronograma de actividades para la restauración o la construcción del “edificio colindante” de usos mixtos, con comercios, oficinas, hotel y departamentos, adelantan que habrá cuatro fases generales para realizar el proyecto integral, donde verterán recomendaciones y variaciones de los renders difundidos la semana pasada.

Además, ambos funcionarios explicaron que, por ahora, el INBA no puede tener una opinión sobre el “edificio colindante”, ya que aún es un proyecto conceptual, una propuesta perfectible, “dado que aún falta por revisar numerosos elementos arquitectónicos desde el punto de vista urbano”, expresó Guzmán Urbiola.

El funcionario asegura que “de 2014 –cuando surgió la polémica propuesta de mover el Polyforum– a la fecha, el INBA ha trabajado en el desarrollo del proyecto ejecutivo para la restauración del inmueble y de los murales y, en 2016, se presentó una propuesta conceptual de la torre colindante a la Comisión de Monumentos”.

Y aclara que las imágenes difundidas hasta ahora sólo son “una propuesta que aún está en concepto. Además, hay que tener claro el discurso de lo que dijo nuestra directora general (Lidia Camacho) el día de la firma del fideicomiso: este es un primer paso”, precisó Guzmán.

La arquitecta Dolores Martínez se refirió a las cuatro etapas del proyecto. “Por ahora, lo aprobado con visto bueno (del INBA) es: el retiro de los agregados de arquitectura que han deformado el entorno del Polyforum”.

¿Podría detallar las cuatro etapas?, se le cuestionó. “La primera será el retiro de los agregados y la limpieza de los murales; le seguirá el diagnóstico de la UNAM para aportar información al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam); la tercera será la restauración del Polyforum; y la cuarta una evaluación, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), sobre la construcción del edificio colindante y los detalles para salvaguardar el Polyforum”.

¿Cuándo iniciarán los trabajos en físico? “No se tiene una fecha porque falta hacer mucho trabajo de calas con Cencropam, y revisar por dónde hay que empezar y saber si conviene o no el retiro de los agregados”.

¿Cuántas personas trabajarán en la restauración? “Aún no lo sabemos. Habría que ver con Cencropam cómo lo van a abordar”.

Posteriormente se le pidió a Xavier Guzmán Urbiola que hablara sobre los criterios en que se basó el INBA para apoyar este proyecto y no el de 2014.

“Lo principal es que no se moverá el Polyforum. Para el INBA, lo principal es la salvaguarda del monumento, independientemente del otro proyecto que no es competencia normativa del INBA, sino de una serie de reglas del Gobierno de la Ciudad en cuanto al uso de suelo. El INBA evaluó la conservación del Polyforum en su lugar, donde fue proyectado y la garantía de la restauración de la obra mural y del propio edificio, aunque la valoración de la torre y los niveles correspondieron al gobierno de la Ciudad y la normativa de la Seduvi”.

¿El INBA consideró si el “edificio colindante” afectará la visual o modificará el paisaje cultural urbano del Polyforum? “Habría que revisar eso. Justo por eso vamos a revisar paso a paso el proyecto. Lo que nos corresponde es garantizar que no le pase nada al Polyforum, pero ellos (la familia Suárez) tienen un predio ahí en donde pueden hacer uso, con la norma actual, y tampoco podemos actuar encima de lo que corresponde a los propietarios”, añadió.

Por su parte, Dolores Martínez expresó: “Durante la reunión con la Comisión de Monumentos se hicieron muchas recomendaciones y, desde luego, las seguiremos haciendo. Todavía no está concluido ese proyecto porque habrá mucho que revisar en cuanto a las gradas, las visuales, ver qué conviene para el peatón… e insisto: se trata de una propuesta conceptual que habremos de revisar en varias mesas con Seduvi”.

Guzmán abundó: “Nuestra principal preocupación y ocupación, por ley, es preservar el patrimonio y velar porque el edifico y sus murales se pongan en valor. Lo que suceda alrededor, nosotros lo subsumimos en ver que no se afecte al Polyforum y sus murales”.

¿Cómo pondrán en valor un Polyforum con una torre de 48 pisos a un costado? “Hasta donde he visto el proyecto conceptual, tú podrás ver todos los paneles en sus 180 grados, cosa que ahora no es tan fácil. Sin embargo, por ahora no tenemos una opinión de esa torre, porque no está desarrollada y sólo es un proyecto conceptual. Muy posiblemente va a cambiar y lo hará mucho, pero no tenemos idea de cuánto, porque no somos los proyectistas, sino la autoridad normativa”, añadió.

¿Qué modificaciones considerarán? “Todo proyecto es perfectible. Nuestra prioridad es la conservación… pero si hay un dictamen que nos diga que hay que retirar equis cantidad (de pisos) o que hay que ajustar la visual o recomendar otro tipo de material o que hay que hacer más transparencia a nivel peatonal, no lo sé, hay muchísimos elementos arquitectónicos desde el punto de vista urbano que falta por revisar. Esta es una propuesta conceptual que habrá que tomar como eso, como un concepto perfectible”, precisó la arquitecta.

Por último, se le cuestionó a Guzmán si Alfredo Suárez Ruiz, presidente del Polyforum y del fideicomiso, aceptará cambios al proyecto ya presentado: “Aunque sea una metáfora afortunada la que haces, proyectar un edificio y un proyecto ejecutivo, no tiene que ver con ir al sastre. Nosotros, no se te olvide, somos la autoridad normativa en materia de preservación de monumentos declarados”.

¿Por qué Suárez Ruiz dio por hecho que el proyecto presentado es el que se construirá de inmediato? “Tienes que entender la posición de él, aceptando sin conceder lo que nos dices que dijo. ¡Claro!, debe estar muy contento porque al fin un proyecto suyo avanza un poquito más, pero nosotros no somos Suárez, somos las autoridades normativas federales que tenemos que revisar ese proyecto y ver cómo pasa de conceptual a ejecutivo con decisiones y ojos técnicos”.

Hacia el mall

Al solicitar la opinión de José Carlos Canseco, coordinador del grupo El Caballito, Conservación –el grupo fundado por el cronista Guilermo Tovar y Teresa–, quien aseguró que el proyecto es un ejercicio de ambición inmobiliaria que convertirá al mural de Siqueiros llamado La marcha de la Humanidad en La marcha hacia el mall.

Lamentó que el INBA no haya presentado un informe sobre las implicaciones que tendrá la construcción de ese “edificio colindante” ni cómo es que modificará el paisaje cultural urbano de la zona, cuando en la realidad “el Polyforum será aplastado, reducido y minimizado frente a la construcción de esa torre de 48 pisos, convirtiendo al centro cultural en una catarina”.