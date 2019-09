Prohíben por ley en Texas el envío de desnudos que no sean solicitados

Austin, Septiembre 03 – . En Texas ya es ilegal enviar una nude no solicitada a través de apps de citas y en redes sociales. Quienes infrinjan esta nueva ley podrán ser acreedores de una multa de hasta 500 dólares.

La ley fue una iniciativa entre el diputado republicano Morgan Meyer y la app de citas Bumble. «Había un gran número de personas que usaban la app y se quejaban de que les enviaban estas imágenes. Se dieron cuenta que no tenían ningún recurso para actuar al respecto. No había nada que se pudiera hacer. No era algo ilegal, aunque en definitiva era acoso sexual digital», dijo el político a Foxs News.

Whitney Wolfe, CEO de Bumble, se acercó con Meyer para hacer una iniciativa de ley que cubra canales digitales como mensajes de texto, correos electrónicos, apps de citas y redes sociales.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center hecha en 2017, las mujeres sufrían de acoso sexual en proporciones más grandes que los hombres. El 21 por ciento de mujeres entre 19 y 29 años reportó haber recibido acoso sexual en línea, contra el 9 por ciento de los hombres.

De este total, el 53 por ciento de las mujeres declaró haber recibido imágenes explícitas que nunca solicitaron. Aunque en gran parte de Estados Unidos ya hay leyes que castigan la porno venganza, no hay las suficientes iniciativas que combatan el envío de nudes no solicitadas.

