Promueven donación de sangre, como otro modo de salvar vidas

Nuevo Laredo, Mayo 20 – . Mediante una campaña permanente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo sostiene la invitación a derechohabientes y público en general a presentarse en cualquier época del año y las veces que consideren pertinentes en el banco de sangre del nosocomio y ayuden a salvar vidas

El donador debe ser una persona sana, con peso adecuado, edad de 18 a 65 años, que no consuma ningún tipo de droga ni tenga tatuajes en su cuerpo, ni padecer hepatitis B o C, Ni VIH, no tener más de una pareja sexual, presión alta o baja, ni alergias o alguna infección

El IMSS en Nuevo Laredo, Tamaulipas a través del personal médico y enfermeras, es como hace un atento llamado a la población en general para ser parte del grupo de donadores altruistas que procuran salvar vidas.

El director del Hospital General de Zona (HGZ) N.° 11 del IMSS en esta ciudad, doctor Alejandro Soto Villa, explicó que un donador altruista es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular.

Para ser donador de sangre, primero se deben cumplir una serie de requisitos estipulados por la Norma Oficial Mexicana (NOM) de la Secretaría de Salud, “el donador debe ser una persona sana, que incluye entre otros aspectos, un peso adecuado, una edad de 18 a 65 años, que no consuma ningún tipo de droga, que no se haya practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses”, indicó el galeno.

Entre otros requisitos para ser donador de sangre, dijo Soto Villa, es necesario no padecer hepatitis B y C, así como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), no tener más de una pareja sexual, no padecer de presión alta y baja, no sufrir de alergias ni de otro tipo de infección, así como no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas previas a la donación.

Mencionó que en el caso de las mujeres, es requisito no estar embarazadas, no donar después de los seis meses que siguen al parto, no estar lactando y no estar tomando medicamentos, incluyendo aspirina o analgésicos.

