Promueven en Facebook independencia de estados del norte e incluye Tamaulipas

Cd. de México, Octubre 11 – . El 1 de octubre, Cataluña se sometió a un referéndum para su separación de España; ese mismo día una página de Facebook llamó la atención al promover la independencia pero de los estados del norte de México.

El administrador de la página publicó una imagen con cuatro mensajes diferentes. La fotografía muestra la estructura que tendría la supuesta “Aridoamérica” o “República de México del Norte”, la cual incluiría los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California Norte y Baja California.

El primer mensaje cuestiona “Si Cataluña puede, el norte de este centralismo también puede, vamos norteños” o invita a “no ocupemos migajas del centro”, “separemos del centro-sur, ya basta de subsidiar chilangos”, en el último mensaje de ese día, afirma que Cataluña se quiere independizar con el 18.9% del PIB de España, el cual según la página sería mucho menor que lo que aporta el norte.

De acuerdo con datos del 2015 del INEGI, el PIB de dichos estados suma sólo el 34.7% del nacional, la entidad con PIB más alto de la lista de estos estados sería Baja California Norte, con 7.14%.

Cabe destacar, que el INEGI reporta un PIB más alto, el cual corresponde a Querétaro con el 7.84%, otros importantes sería Guanajuato (6.41%), San Luis Potosí (5.30%), Quintana Roo (5.03%) y Jalisco (4.87%).

En un segundo día de posteo, el administrador fue más allá, al señalar que “La República del Norte” no era centro ni sur, que se requiere independencia y libertad, aclarando que no están vinculados a “ideologías fascistas y obsoletas”.

Pese a que muchos usuarios lo han tomado a broma, los administradores de la cuenta se han dedicado a recopilar los artículos de medios que le han dado espacio, así como supuestas estadísticas que justifican su deseo.

Su descripción con todo y errores ortográficos indica : “Esta pagina es para los habitantes del norte de mexico que quieren alcanzar su independencia de este pais que cada dia nos pide mas y nos da menos, ademas de tener culturas y formas de vida muy diferentes”.

Cabe destacar que la opinión de los usuarios son encontradas, algunos simplemente lo han tomado como una broma de mal gusto y hasta exigen una opción para indicar NO ME GUSTA, mientras otros piden que esto no se quede solo en proyecto.