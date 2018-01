Propone AMLO a Alfonso Durazo para dirigir seguridad si gana elección

Cd. de México, Enero 5 -. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia propuso al sonorense Alfonso Durazo Montaño para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en caso de que resulte triunfador en las elecciones presidenciales de este año.

Durazo Montaño, quien fue en su momento secretario particular de Luis Donaldo Colosio , candidato del PRI a la presidencia de la república asesinado en marzo de 1994 y años más tarde, vocero del expresidente, Vicente Fox fue elegido por López Obrador para encabezar la estrategia contra la inseguridad y la violencia “por su amplia experiencia y honestidad”, apuntó el precandidato de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social a la presidencia de la república.

Al destacar que la seguridad de los mexicanos “será prioridad nacional con respeto a los derechos humanos”, López Obrador reiteró que no delegará en autoridad alguna su responsabilidad de dar seguridad y paz al país en el corto y mediano plazo ya que “ no está sometido a ningún grupo de interés “.

Hemos hecho el compromiso de que se va a serenar al país, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad ; tenemos experiencia y no estamos sometidos, comprometidos con ningún grupo de interés creado, somos libres, nuestro único amo va a ser siempre el pueblo de México, va haber paz y tranquilidad en nuestro querido México”, sentenció en medio de aplausos.

En seguida, anunció a los integrantes del Consejo asesor con el cual actuaría el secretario de seguridad pública y quienes, en conjunto, antes de las elecciones presidenciales del uno de julio de este año, deberán tener lista la propuesta para disminuir la acción del crimen en el territorio nacional.

Dicho Consejo lo integran el general de división Audomaro Martínez Zapata; el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa; el ciudadano Marcos Fastlicht Sackler ; el exsecretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero ; la exlegisladora Loreta Ortiz así como la ministra Olga Sánchez Cordero, quién sería la secretaria de Gobernación.

De acuerdo con López Obrador, el crecimiento económico, el regreso al campo mexicano y las oportunidades de trabajo y estudio a los jóvenes serán rubros atendidos por su gobierno de manera principal al ubicarse en estos ejes las causas que propiciaron la actual crisis de violencia y de guerra encubierta por la que atraviesa el país.

México es de los países del mundo con menor crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad social”.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, así como el empresario Alfonso Romo, la escritora Laura Esquivel, el diplomático Héctor Vasconcelos; el legislador César Cravioto fueron algunos de los asistentes al anuncio de la propuesta lopezobradorista en materia de seguridad pública.

Después de este anuncio, López Obrador se trasladó a Morelos, estado donde llevará a cabo una gira de dos días.

Me gusta: Me gusta Cargando...