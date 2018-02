Puntea AMLO en encuestas; ya dejó ser un peligro para México

Cd. de México, Febrero 07 – . El publicista español Antonio Solá afirmó que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya no es un peligro para México y vaticinó que ganará los comicios de este año, porque es el político que mejor sabe reflejar el sentimiento de hartazgo e ira de muchos electores en contra del PRI, al tiempo que otros expertos consideraron que la campaña del ex jefe de Gobierno capitalino ha sido la más efectiva hasta el momento.

Creo que va a ganar AMLO, que es quien en realidad está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante los años recientes, de un sexenio que ha sido francamente complicado, indicó Solá al término de su participación en la 12 Cumbre Mundial de Comunicación Política.

El publicista recalcó que López Obrador representa a esa ciudadanía que hoy está muy cansada, que tiene mucha ira. Si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto, va a ganar por 38, 40, 42 o 45 puntos, porque casi casi podríamos decir que no va a tener techo.

Al ser cuestionado acerca de si el dirigente de Morena ya no es un peligro para México –eslogan que él mismo creó para la campaña presidencial del panista Felipe Calderón en 2006–, Solá enfatizó que esa idea no es nada vigente. Creo que López Obrador ha evolucionado mucho en los 12 años recientes y para nada creo que eso esté sucediendo en ese momento.

Respecto de José Antonio Meade, precandidato del PRI, el experto en marketing político consideró que su campaña no tiene posibilidades de triunfar, no por la figura del abanderado, sino porque está encerrado en sus propios demonios de un partido que ha gobernado los recientes seis años, que le están impidiendo salir adelante.

Acerca de Ricardo Anaya, precandidato del PAN, Solá afirmó que es un aspirante peligroso para AMLO, por ser un tipo ágil, dinámico e inteligente que puede capitalizar parte de la ira que tienen los mexicanos. Si plantea una campaña inteligente, pudiera ser el más próximo a López Obrador; sin embargo, hoy está lejos todavía.

Otros analistas y expertos que participaron en la 12 Cumbre Mundial de Comunicación Política coincidieron en señalar que la precampaña más eficiente hasta ahora ha sido la de López Obrador, y que la de Meade no ha logrado despuntar porque carga con las múltiples apreciaciones negativas que genera la marca PRI.

Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, puntualizó que AMLO ha tenido una presencia permanente en los medios y las redes sociales al presentar al que sería su equipo de colaboradores u opinar sobre diversos temas, lo que lo ha llevado incluso a mantener el mismo mensaje de ya sabes quién, porque le ha funcionado. Por el contrario, agregó, Meade lucha contra la imagen del PRI, que es muy negativa, y contra los conflictos internos de dicho partido por los nombramientos de senadores y diputados.

Carlos Mandujano, director y fundador de Cuarto de Guerra, señaló que la marca PRI es una carga muy pesada. En corto, Meade es fenomenal: tú lo sientas a conversar con alguien y lo convence de lo que quieras, pero lo sacas a hacer una arenga y no tiene fuerza. En este país todavía somos de arenga, de pasión, y si no tienes pasión, si no comunicas emociones, está muy complicado.

De igual manera, Giselle Perezblas, especialista en manejo de crisis y estrategia electoral, señaló que algunas campañas no son buenas porque tienes candidatos a quienes forzaron a entrar en una narrativa a partir de un tercero. Se construyeron para competirle a un Andrés Manuel que ya se las sabe, porque lleva más de 20 años aguantando desgaste y cuestionamientos, y los demás no.

