Que Jim Carrey está negociando para una secuela de “The Mask”

Los Ángeles, Noviembre 20 – . The Mask se estrenó en 1994 y se convirtió en una película de culto y una de las más recordadas de la filmografía de Jim Carrey. Ahora el cómico podría volver a interpretar el papel, ya que nuevos rumores apuntan a que habrá una segunda parte.

Según We Got This Covered, Warner Bros. y New Line están intentando negociar con Carrey para una secuela de la adaptación del cómic de Dark Horse dirigida por Chuck Russell. Por el momento no se sabe si el estudio planea también traer de vuelta a Cameron Díaz.

Esta noticia llega después de que a principios de este año el creador del cómic The Mask, Mike Richardson, se mostrara entusiasmado con la producción de un nuevo proyecto de Female Mask.

La película original se centra en un tímido empleado de banca llamado Stanley Ipkiss, quien descubre una máscara mágica que contiene el espíritu del dios nórdico Loki. El personaje de Carrey se pone la misteriosa máscara y se convierte en una persona completamente con poderes sobrehumanos.

Con un presupuesto de cerca de 23 millones de dólares, el título recaudó más de 350 millones en todo el mundo, siendo la segunda película de superhéroes más rentable de la historia después de Joker.

La última vez que apareció el personaje en la gran pantalla fue en The Mask 2 (El hijo de la máscara), dirigida por Lawrence Guterman y protagonizada por Jamie Kennedy.

Por su parte, Carrey está de plena actualidad gracias a su papel en Sonic, la película. El intérprete encarna al malvado Dr. Robotnik, villano de la cinta y cuyo aspecto, muy alejado de la versión original, revolucionó las redes sociales.

