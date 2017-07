Que le hackearon su cuenta en el twitter, lo más nuevo de Belinda

Cd. de México, Julio 17 – . La cantante Belinda anunció que nunca cerró su Twitter por “haberle entregado el corazón a alguien que no se lo merece”, en una aparente ruptura en su relacion sentimental con el ilusionista estadunidense Criss Angel, de 49 años, sino todo fue obra de un hacker y ya se reestableció su cuenta.

La cuenta @ belindapop había desaparecido de Twitter, pero se mantiene activa en otras redes sociales como Instagram y Facebook.

Ya recuperé mi cuenta! Los amo

#Belifans gracias a Dios estoy bien! Alguien hackeó mi cuenta y puso varios mensajes que ya pude eliminar!!

En diversos mensajes, ahora se sabe que falsos, la intérprete y actriz de 27 años suponía tener roto el corazón.

Hola Belifans, sé que he estado desconectada de mis redes sociales. Por más que trate de disimular, ustedes saben que no me siento bien… Me voy a desconectar un tiempo, hasta que me vuelva a encontrar… lo siento.