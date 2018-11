Que se retira temporalmente de la música Maluma.. ¡por la meditación!

Cd. de México, Noviembre 23 – . El reguetonero colombiano Maluma sorprendió a sus fans al anunciar que se retira temporalmente de la música para dedicarse a la meditación.

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante colombiano de 24 años, difundió en sus redes sociales un mensaje en video, luego de recientemente embolsarse un Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal de Pop Contemporáneo por F.A.M.E. y concluir su exitosa gira Fame Tour.

Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido.

