Que siempre no es homosexual, el Mau Clark y hará “marcha ex gay”

Cd. de México Mayo 31 -. El presentador Mauricio Clark volvió a levantar polémica con uno de los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

Clark, quien desde hace tiempo está en el ojo del huracán al asegurar que la homosexualidad, que él mismo reveló de manera pública, es parte de su pasado.

También ha declarado que ser homosexual «es una moda» y ahora reveló que se está preparando la primera marcha «Ex gay» en México.

Un usuario en Twitter escribió para hablar de ese tipo de marchas, que existen en EEUU y entonces Clark reveló:

«Muy pronto, más pronto de lo que se imaginan, haremos la primera marcha EX-GAY en México».

Aseguró que el día de la marcha muchas personas se darán cuenta que gracias a Dios se puede «dejar atrás una vida homosexual».

Su comentario recibió más de 200 respuestas, la mayoría criticando su mensaje.

Poco después, Clark -quien fuera parte de Televisa, recordó el momento en que reveló a su madre que era homosexual.

Después de llorar, su madre lo aceptó y respaldó sin enjuiciarlo. Aunque sí le advirtió de las posibles consecuencias, como contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS).

«Me dijo que ella me amaba tal cual fuere y que me respetaba, pero también me dejó muy en claro que ella no estaba de acuerdo con la homosexualidad».

Relató que cuando le compartió que en realidad no era homosexual, lo abrazó y le dijo «Bienvenido a casa, sabia que algún día regresarías».

Clark recordó la anécdota para invitar a las madres con hijos homosexuales a que recen, como hizo su mamá durante los 20 años que él vivió «atrapado en la homosexualidad».

Desde el año pasado el presentador ha sido objeto de comentarios al asegurar que ya no era homosexual, sobre todo porque hasta hace un par de años tenía una relación con un joven llamado Iván Peralta, con quien incluso tenía planes de boda.

Sin embargo, a principios de 2019 reveló que sostenía un romance con una mujer a quien conoció durante un viaje a Tierra Santa, en Israel. «Es una chava como todos, con un pasado. Ama a Dios primeramente, es el eje de su vida. Y tiene la intención de ayudar, es médico y se dedica ayudar a muchas personas», declaró a un programa de tv.

Reveló además que entre sus planes está casarse con esa mujer, pero sin vivir antes en unión libre con ella. «Sé que soy un retrógrada, religioso, llámenme como sea, pero hoy mi vida es muy distinta a lo que fueron 36 años antes».

