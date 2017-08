Que Tiger Woods, tenía en su organismo cinco medicamentos cuando fue detenido

Palm Beach, Agosto 15 – . El exnúmero uno del mundo, el golfista estadunidense Tiger Woods , no estaba ni borracho ni había tomado ningún tipo de droga prohibida , pero si tenía en el organismo cinco medicamentos diferentes cuando el pasado mes mayo fue encontrado dormido por la policía en una carretera de Florida.

De acuerdo a los resultados toxicológicos ofrecidos por la oficina del sheriff del Condado de Palm Beach (Florida), cuando fue arrestado por la policía tenía en su organismo los medicamentos de Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien y THC (tetrahydrocannabinol).

Mientras que la policía lo detuvo al considerarlo sospechoso que conducía bajo los efectos de sustancias prohibidas.

El informe respalda la versión oficial que siempre dio Woods, quien el pasado miércoles se declaró culpable por conducir de manera irresponsable y aceptó ingresar a un programa que le permitirá limpiar su historial en caso de que lo complete.

Ahora que no existe más una investigación criminal activa, la oficina del sheriff del Condado de Palm Beach hizo públicos los resultados toxicológicos.

De acuerdo a estos informes, en el organismo de Woods no había drogas prohibidas sino cinco medicamentos, que aunque se necesitan consumir con receta médica están en cualquier farmacia del país.

Como son el Hydrocone, un genérico para aliviar el dolor , cuyo nombre comercial es Vicodin.

El Hydromorphone, un fuerte analgésico , que se conoce comúnmente como Dilaudid.

Otro medicamento encontrado en el organismo de Woods fue el Alprazolam, que se receta para ayudar a las personas con su estado de ánimo y el sueño , que es más conocido como Xanax.

Aunque en realidad el informe de los especialistas toxicólogos lo señalan como Alpha-Hydroxy Alprazolam, que es en lo que se convierte el Xanax una vez que entra al organismo de las personas.

El Zolpidem también fue encontrado en el organismo de Woods y se trata de un medicamento para el sueño, generalmente conocido como Ambien.

Mientras que la quinta substancia médica fue el Delta-9 carboxy THC, un relajante muscular que es también una sustancia que el cuerpo metaboliza después de que se consume marihuana.

Se desconoce si Woods tenía recetas para todos los medicamentos que han sido encontrados en su organismo y dado a conocer por el informe oficial. El uso médico de la mariguana es legal en el estado de Florida.

Tras conocerse el informe toxicológico, Woods también emitió un comunicado lleno de optimismo y satisfacción por haber quedado claro que no había consumido ninguna sustancia prohibida y que los medicamentos eran los que pensó con los que podría mitigar los fuertes dolores que sufría en la espalda , de la que ha sido operado ya cuatro veces, dos en menos de dos años.