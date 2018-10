Que va muy bien la consulta sobre aeropuerto e irá mejor, dice AMLO

Cd. de México, Octubre 26 – . La participación ciudadana durante el primer día de la consulta para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue positiva, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Para el presidente electo, la gente está animada y el ejercicio de opinión “va muy bien e irá mejor, nada más que los corruptos no quieren la consulta”, señaló anoche en breve entrevista tras una reunión en la casa de transición.

Por la mañana, al acudir a votar en Tlalpan, aseguró que cualquiera que sea el resultado éste será respetado por los empresarios.

El gobierno electo informó que 184 mil 154 ciudadanos de todo el país participaron en el primer día de la consulta. Fueron instaladas mil 68 casillas de un total de mil 73, es decir, más del 99 por ciento.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la participación ciudadana en el primer día de consulta para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue positiva.

Dijo que de aquí al domingo 28 de octubre la consulta “va muy bien e irá mejor”.

Vamos muy bien, la gente está participando en la consulta ciudadana y van a salir muy bien las cosas”, señaló López Obrador.

En la breve entrevista abordo de su coche, el presidente electo aseguró que la gente está animada y está votando.

Por la mañana, al acudir a votar en la consulta, aseguró que cualquiera que sea el resultado va a ser respetado por los empresarios.

De ellos lo que he sabido, incluso unos me lo han mandado a decir, de que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos”, comentó en entrevista.

Desde la casilla instalada en la explanada de la alcaldía de Tlalpan —a un par de calles de su casa—, López Obrador defendió la consulta y descartó que la decisión que se obtenga vaya a poner en riesgo al país.

Destacó que buscará a los empresarios contratistas de Texcoco para hablar con ellos en los próximos días.

Antes de retirarse de la mesa de votación, López Obrador invitó a los ciudadanos a participar en la consulta.

Todos a votar, todos a decidir libremente, de manera democrática, sin temores, el pueblo no se equivoca o se equivoca menos que los gobernantes, es mejor la decisión de miles de millones que la decisión de un solo hombre, la democracia es el camino a seguir”, enfatizó el presidente electo de México.

En tanto, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, aseveró que los empresarios han manifestado su respeto a cualquiera que sea la decisión que tome el gobierno entrante respecto al destino del nuevo aeropuerto.

A su arribo a la casa de transición dijo que, si bien no ha tenido contacto con todas las empresas involucradas, la mayoría de ellas coincide en esta postura.

Yo he hablado con algunos de ellos, que no son muchos pero son muy importantes, todos me han dicho que respetarán la decisión que tome el gobierno, naturalmente”, expresó en entrevista.

Me gusta: Me gusta Cargando...